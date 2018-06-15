Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz (2)

\'AMACIMIZ BİR MARKA OLUŞTURMAK\'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi\'nin Adapazarı\'nda düzenlediği iftara katıldı. Bakan Özlü iftarda yaptığı konuşmada dışarıdan Türkiye\'ye müdahaleler yapıldığını belirterek, \"Bir seçim ortamındayız, bu seçim ortamında dışarıdan yapılan müdahaleler var. Dünya piyasalarındaki dalgalanmalar var. Bunlar tabiki bizi etkiliyor. Seçim ortamının meydana getirdiği bir belirsizlik durumu söz konusu. Bunlar bizi etkiliyor ama şundan emin olun Türkiye\'nin ekonomisi çok sağlam temellere dayalı, gerçekten çok sağlam temellere oturtulmuş durumda dolayısıyla bunlar gelip geçici şeyler. Faizlerin yükselmesi kurların değişmesi inşallah bunların 24 Haziran\'dan sonraki dönemde arkadaşlar bunların üstesinden geleceğiz\" dedi.

Bakan Özlü, üretilecek olan yerli otomobille Türkiye\'nin artık otomobil markasıyla anılmaya başlayacağını kaydederek, \"Kendi otomobilimizi yapmaya çalışıyoruz. Kendi otomobilimiz Türkiye\'nin projesi, çok güzel bir şekilde ilerliyor. 6 ortaklı bir proje TOBB\'da ortak oldu en son. Bakın arkadaşlar bu aslında bir otomobilin ötesinde bir çalışma. Bu çalışma Türkiye\'nin teknolojide sıçrama yapması, sanayide hamle yapması için elimizdeki önemli enstrümanlardan bir tanesi. Biz bunu Türkiye\'nin teknolojik dönüşümünün önemli bir aracı olarak görüyoruz. Amacımız sadece bir otomobil yapmak değil, bir marka oluşturmak. Nasıl ki bazı ülkeler söylendiğinde akıllara belli otomobil markaları geliyorsa Türkiye adı da geçtiğinde, Türkiye adıyla eş değer şekilde bir otomobil markası tüm dünyada akla gelecek\" diye konuştu.

Türkiye\'deki tek açığın teknoloji açığı olduğunu belirten Bakan Özlü, bunu da önümüzdeki dönem hayata geçirilecek projelerle kapatacaklarını belirterek, \"Türkiye\'nin bir potansiyeli var, bir Türk sanayisi var ve bunun bir kapasitesi var. Bunu önümüzdeki 5+5 10 yılda ikiye katlayacak bir program hazırladık. Bu programı da arkadaşlar uyguluyoruz. İnşallah sanayimiz içindeki yüksek teknolojili ürünlerin payını, bu düşük bir orandır 4\'ün altında. Yine aynı program kapsamında Türk sanayinin imalat sanayisinin içerisindeki katma değeri yüksek, yani kar marjı yüksek, yüksek teknolojili ürünlerin payını önce yüzde 15\'lere akabinde yüzde 25\'lere çıkaracak bir program hazırladık. Türkiye\'nin tek açığı vardır, teknoloji açığıdır. Biz ne zaman teknoloji açığımızı kapatırsak Türkiye cari açığını, dış ticaret açığını da otomatik olarak kapatacaktır. İhracatımızın kilogram başına değeri 1 dolar 45 sent, 1 dolar 60 sent yani 1,5 dolarlar seviyesinde. Bunun en az 4 dolar olması gerekiyor. Ne zamanki biz yükte hafif, pahada ağır ürünler satarsak o zaman Türkiye\'nin dış ticaret açığı, Türkiye\'nin cari açığı kapanacak. 7.4 büyüyoruz ama cari açığımız da büyüyor. Cari açığı kapatmanın tek yolu teknoloji üretmekten geçiyor, karlı işler yapmaktan geçiyor.\" dedi.

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