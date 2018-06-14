Bakan Özlü: 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - BİLİM Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, planlı sanayi alt yapılarını çok önemsediklerini belirterek, \"5 yılda Türkiye\'de 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz. Bu 50 organize sanayi bölgesinde yaklaşık 1 milyon istihdam oluşturmayı hedefliyoruz\" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Sakarya\'nın Hendek ilçesinden belediyeyi ziyaret etti. Bakan Özlü yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin son 6 ayda cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamlarına ulaştığını belirterek, \"Türkiye\'de sanayi üretimi 19 aydır kesintisiz artıyor. Son 6 ayda ülkemiz cumhuriyet tarihinin en yüksek üretim rakamlarına ulaştı. Geçen Nisan ayı da Cumhuriyet tarihinin en fazla sanayi üretimi yapılan ayı oldu. Türkiye büyüyor mu, büyümüyor mu, döviz kurları ne oldu? Geçen seneki büyüme 7,4 ve bu senenin ilk 3 ayı yine 7,4 oldu. Sanayi öncülüğünde Türkiye büyüyor. 16 yılık iktidarımızda Türkiye\'nin ortalama büyümesi 5.8\'dir. Cumhuriyet tarihi ortalamasının üzerinde 2 puan. Sanayinin büyümesi 6.7 yani her zaman biz ortalama büyümenin 1 puan üstünde sanayi büyümesi gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönem Türkiye\'nin teknoloji yoğun sanayi ile sıçrama yapacağı bir dönem olacak. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Programlarımız hazır, Türkiye\'nin sanayi devrimi. Sanayimizin dijitalleşmesi, yüksek teknolojiye geçiş, odak sektörler programı ve yine Türkiye\'nin sanayi kapasitesini 2\'ye katlanmasını öngören programlar var\" dedi.

Bakan Özlü, önümüzdeki 5 yılda 50 yeni organize sanayi bölgesi kurarak 1 milyon yeni istihdam sağlamayı hedeflediklerini açıklayarak, \"2023\'e kadar önümüzdeki 5 yılda Türkiye\'de 50 yeni organize sanayi bölgesi kurmayı planlıyoruz. Bu 50 organize sanayi bölgesinde yaklaşık 1 milyon istihdam oluşturmayı hedefliyoruz. Bakanlığımızın programı bu şekilde. Mevcutları da büyüteceğiz ve 1 milyon istihdam sağlayacağız. Planlı sanayi kapsamında istihdam edilenlerin sayısı 2,5 milyonun üzerinde olacak. Ayrıca planlı sanayi alt yapılarını çok çok önemsiyoruz. Çünkü organize sanayi bölgelerinde arıtma tesisleri var, sıvıya duyarlı hassas. Bir de modern yönetim anlayışı var. Türkiye gerçekten organize sanayi bölgesi kurma ve bunları yönetme bakımından ciddi bir rol sahibi\" diye konuştu.

Bakan Özlü daha sonra Hendek ilçe merkezinde vatandaşlarla selamlaşarak, sohbet etti.



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