Bakan Özhaseki; Türkiye ekonomik olarak çöksün istiyorlar

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri\'de yaptığı açıklamada AB ülkelerini eleştirerek, \"Referandum öncesinde ekonomik boğma hareketi yapma istediler. Türkiye ekonomik anlamda çöksün istiyorlar. Türkiyenin iç politikasına karışmaya kalkıyorlar\" dedi.

Kayseri Şeker Fabrikasının 63\'üncü pancar alım kampanyası törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis Atçı, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, fabrika çalışanları ve çiftçiler katıldı.

Burada konuşan Bakan Özhaseki, PKK ile 40 yıldır yapılmayan bir mücadele sürdürüldüğünü belirterek, şöyle konuştu:

\"Son 2 yılda yaşadıklarımız Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir 2 yılda yaşanmadı. Haziran seçimleri öncesi PKK\'ya akıl verdiler. Partiniz tek başına seçime girecek. O insanlara terörü azdıracaksınız. Devlet ilan edeceksiniz dediler. Bu aklı hainlere verdiler. 40 yıllık PKK ile mücadele edildi. Böyle bir mücadele neticesinde PKK bitti. Katiller açtıkları çukurlarına gömüldü. PKK\'ya katılım oranları çok düştü. PKK\'ya karşı gösterilen mücadeleye ana muhalefetin genel başkan yardımcısı kendi ürettiğimiz silahları ve onlarla yapılan operasyonları kınıyorum şeklinde açıklama yapıyor. Asıl biz seni kınıyoruz. Devletin maaşını alacaksın. Sonra onlara destek açıklaması yapacaksın. Vurulan kişilere yapılan inceleme ve araştırma neticesinde 8 aşamadan geçilerek vuruluyor. Sivil olmasın diye polisimiz ve askerimiz titizleniyor. Biz de seni kınıyoruz. Adalet yürüyüşü yapacaksınız, kolunuza PKK temsilcini takacaksınız. Gelip burada milliyetçilik yapıp orada başka söylemlerde olacaksın. Biz bunun gibi adamları biz çok iyi biliyoruz. İstedikleri kınasınlar. Yürüyüş yapsınlar. Devletin bir eli kudret bir el de şefkat elidir.\"

\"HIRSIZ İÇERDE İSE KAPI KİLİT TUTMAZ\"

FETÖ ve Almanya Başbaşkanı Merkel\'in açıklamalarına da değinen Bakan Özhaseki \"Hırsız içerde ise kapı kilit tutmaz. FETÖ belası herkesi kandırdı. Ancak biz bu mücadelede de muzaffer olduk. Almanya yatıyor Türkiye, kalkıyorlar Türkiye. Yatıyorlar Erdoğan, kalkıyorlar Erdoğan. Onları asıl derdi, kumpasçılara karşı gösterdiğimiz duruştur.7 Haziran referandum öncesinde AB ülkeleri bize ekonomik anlamda boğma hareketi yapmak istediler. Türkiye ekonomik anlamda çöksün istiyorlar. Türkiye\'nin iç politikasına karışmaya kalkıyorlar. Kendi işinize bakın. Cumhurbaşkanımız ne yaptı size! Piyasaya, ekonomiye ayar geldi. Yüzde 5 büyüme ile AB ülkelerinin üstündeyiz. Elini vicdanına koyan herkes, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan\'ın yaptıklarını görür. Cumhurbaşkanımız FETÖ kumpasında bile dimdik ayakta durdu. Asıl hazmedemedikler de budur. Almanya\'da seçim oluyor Türkiye konuşuluyor. Biz birlikteliğimizi sürdürdüğümüz sürece kimse karşımızda duramaz. Arakan\'da yaşananları görüyoruz. İnsan haklarından bahsediyorlar, bize de hava atıyorlar. Ne olur Arakan\'la ilgili bir şey söyleyin. Nerdesiniz, Türkiye\'de sadece tutuklanan bir iki vatandaşları varmış, insan hakları rafa kalkıyormuş. Sevsinler sizi. Bizde mahkemeler var\" dedi.

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