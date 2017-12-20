Bakan Özhaseki: Terörden 70 bin konut zarar gördü (2)

BAKAN ÖZHASEKİ 14 VİLAYETTE 1179 TESİS YAPILACAK

Cizre\'deki programının ardından Silopi ilçesine gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, burada yatılı kız kuran kursu temel atma törenine katıldı. Sivas Müftülüğünün katkıları ile yapılan Silopi Şems-i Sivasi Yatılı Kız Kuran Kursu inşaatının temel atma törenine Bakan Özhaseki, Vali Mehmet Aktaş, Silopi Kaymakamı Savaş Konak, Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan, Sivas İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Silopi İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kuran’ı Kerim\'in okunmasının ardından konuşan Silopi İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, yaklaşık 45 bin öğrencinin bulunduğu ilçede, yatılı olarak eğitim yapılabilecek kuran kursunun eksikliğinin yapılacak bina ile giderileceğini söyledi.

Temel atma töreninde konuşan Bakan Özhaseki de eğitimin önemine değinerek, \"Her işin başı eğitim. Eğitim olmadan olmuyor\" dedi.

Terör yaşanan bölgelerle ilgili bir taraftan vatandaşların mağduriyetlerini gidecek işlerin yapıldığını bir taraftan da kardeşliği tesis edecek projelerin hazırlandığını belirten Bakan Özhaseki, şöyle devam etti:

\"Yaklaşık 14 vilayetimizde tam 1179 tane tesis yapılacak. Bugün için Hakkari’den başlayarak Şırnak’a Urfa’ya kadar. Van’a kadar uzandığımız bu üçgen içerisinde nerede kuran kursu yapılacak, nerede cami yapılacak, nerede gençlik merkezi yapılacak. Nerede kadınlar yaşam merkezi, engelliler merkezi, spor merkezleri yapılacak hepsi belli. Bunları aylarca planlayarak tek tek çıkarttık. Özellikle sayın Başbakanımız bu konuda bir başbakan yardımcımızı görevlendirdi. Fikri Işık bey bundan görevli. Önümüzdeki seneden itibaren 1179 tesis bu söylediğim 14 vilayette hepsi yapılacak. Bir taraftan evler yapacağız, alt yapısını yapacağız parkı yapacağız. Ama bir taraftan da gönül dünyamızı inşa edecek birlikteliğimize karşı daha merhametli daha saygılı daha sevecen hala getirecek asıl manevi eğitiminde temelini atmış olacağız.\"

Konuşmanın ardından Bakan Özhaseki ve beraberindekiler terör mağdurları için yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu. 80 konutun yer aldığı Başak Mahallesindeki konutlarda vatandaşlarla sohbet eden Bakan Özhaseki ve beraberindekiler daha sonra helikopter ile Şırnak’a geçti.



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