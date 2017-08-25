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Bakan Özhaseki: Senede, 500 bin bağımsız birimi yenilemeyi planlıyoruz (3)

ÖZHASEKİ: 250-300 MİLYARLIK BELA KAPIDA BEKLİYOR Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Mevlana Mahallesi’ndeki 800 dairelik Ulus Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulundu

25 Ağustos 2017 21:27

ÖZHASEKİ: 250-300 MİLYARLIK BELA KAPIDA BEKLİYOR
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa\'nın merkez Yıldırım İlçesi Mevlana Mahallesi’ndeki 800 dairelik Ulus Kentsel Dönüşüm alanında incelemelerde bulundu.
Burada açıklama yapan Özhaseki, şunları söyledi:
\"Geçenlerde deprem profesörü olan bir hocamızın beyanatı vardı. ‘Eğer İstanbul’da düşünülen deprem gerçekleşirse güvenliğimiz, bağımsızlığımız tehlikeye düşer’ diyor. Allah korusun, bu söz çok abartılı gelebilir. Ancak bu gerçeği de bilmemiz lazım. Hakikaten deprem uzmanlarının da ifade ettiği gibi Marmara ve açıklarında 7 ve üzeri şiddetli deprem gelecekte bizi bekliyorsa İstanbul’da yaklaşık 600 bin bağımsız birimin riskli olduğunu biliyoruz. Hazırlık yapıyoruz. Deprem gelmeden önce yenileme istiyoruz. Bir çok çalışmalarımız, tedbirler var. Allah korusun biz bu hazırlıkları yapmadan deprem olursa karşımıza çıkacak hasarı ve belayı düşünemiyoruz.”
İstanbul’daki 600 bin konutun çıplak yapım maliyetinin 90 milyar lira olduğuna değinen Özhaseki, “Alt yapı maliyeti ve o evlerin yıkıldığı sokaktaki arabalar dahil çıkacak hasar bir o kadar. İçlerinde evlerimizin değeri kadar değerli eşyalarımız da var. Bir o kadar da zarar oradan çıkacak. Neredeyse 250- 300 milyar liralık bela kapıda bekliyor. Bunların da ötesinde insanların yakınlarını ve en sevdiklerini kaybettiklerini de düşünülemez. Şuan deprem olmuş, her taraf yıkılmış sabah 09.00’da kalkıp da işe giden kimseyi bulamazsınız. İş kaybı olur. Bu zararları da yan yana getirdiğimiz zaman neredeyse altında kalkamayacağımız bir bela bizi bekliyor” diye konuştu.
Özhaseki, daha sonra, Osmangazi Belediyesi Soğanlı Kentsel Dönüşüm alanındaki anahtar teslim törenine katıldı. 

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