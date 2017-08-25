T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakan Özhaseki: Senede, 500 bin bağımsız birimi yenilemeyi planlıyoruz

Berktuğ ÖNCÜ- Hasan BOZBEY / BURSA, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2018'i pilot yılı ilan ederek tüm Türkiye'de depreme dayanıksız ne kadar bina varsa belli bir takvim içerisinde yavaş yavaş dönüştürüleceğini belirtti

25 Ağustos 2017 18:19

Berktuğ ÖNCÜ- Hasan BOZBEY / BURSA, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2018\'i pilot yılı ilan ederek tüm Türkiye\'de depreme dayanıksız ne kadar bina varsa belli bir takvim içerisinde yavaş yavaş dönüştürüleceğini belirtti. Özhaseki, \"Senede yaklaşık 500 bin bağımsız birimi yenilemeyi, dönüştürmeyi ve değiştirmeyi hesaplıyoruz\" dedi. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe\'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Özhaseki şunları söyledi:
\"Kendi bakanlığımla ilgili çevre hususunda çalışmalar yaparken, şehircilik konusunda da büyük işlerin yapıldığı dönemdeyiz. Özellikle deprem gerçeğinin her gün bize kendini hissettiriyor olması, biraz daha bu konularda atak olmamızı icap ettiriyor. Bursa\'da başlayan ve devam eden kentsel dönüşüm alanındaki gayretleri yakından takip ediyoruz. Bizim yetki verdiğimiz iki tane ilimiz var. Biri İstanbul, biri Bursa. Bakanlıktan İstanbul\'a yetkiyi bırakırken, hiçbir yoğunluk artışı yapılmaksızın bina bazlı dönüşümlerde siz yetkilisiniz diyoruz. Ama Bursa\'da 0.50\'ye kadar emsal arttırılabilir dedik. Bu konuda müthiş çalışmalar yaptık. Sene sonuna kadar inşallah bunu yasalaştıracağız.\"
KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSFU
Kentsel dönüşümle ilgili de konuşan Özhaseki şöyle dedi:
\"2018\'i pilot yıl ilan ederek tüm Türkiye\'de depreme dayanıksız ne kadar bina varsa belirli bir bir takvi  içerisinde yavaş yavaş dönüştüreceğiz. Senede yaklaşık 500 bin bağımsız birimi yenilemeyi, dönüştürmeyi ve değiştirmeyi hesaplıyoruz. Bunların bütün matematik hesapları yapıldı. Finans kaynakları ve rezerve alanları hesaplandı. İstanbul başta olmak üzere bütün illerimizde yaygın biçimde bu çalışmalarımızı yapacağız.\" 
Başkan Altepe ziyarette Bakan Özhaseki’ye, Bursa İpeği ile işlenen Yeşil Türbe’nin resmedildiği bir tablo hediye etti.
FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğHasan BOZBEYBURSA DHABakanı MehmetTürkiyeBüyükşehir Belediye Başkanı Recep AltepeZiyaretteBursaBizimBiriBursa BakanlıktanAma BursaBuSeneDÖNÜŞÜM KONUSFU KentselSenedeBunlarınFinansAltepeBakan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24