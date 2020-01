Bakan Özhaseki, Kılıçdaroğlu'nun iddiaları için konuştu: 'Bunlar paçavra' (2)

\"CHP KAÇAK YAPILARA GÖZ YUMDU\"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Mehmet Özhaseki, Kayseri Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ve İşkur Müdürlüğü\'nün Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi\'ndeki yeni hizmet binasının temel atma törenine katıldı. Törende Ak Parti Kayseri milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız ve Sami Dedeoğlu ile Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bakanlık üst düzey yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Bakan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada şöyle dedi:

\'\'Depreme hazırlık yapıyoruz. Trilyonlar harcayacağız ki depreme dayanıksız binaları düzeltelim. Neden yapıyoruz? 1.5 milyon kaçak yapı ve tehlikeyi giderebilmek için yapıyoruz. Biz doğrusunu yapmaya devam edeceğiz. Çevreyi kirlettirmeyeceğiz. Şehircilikle ilgili faaliyetlere, belirli standartlar getirmek istiyoruz. Ancak, geçmişten gelen sorunlar yakamızı bırakmıyor. Gördüğüm en dobra lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her şeyi dobra dobra söylüyor. Biz silüeti bozuk yapılar için de tehlike taşıyan yapılar için de mücadele ediyor, hazırlık yapıyoruz. Bizden önce yerel yönetimlerde 4 dönem CHP vardı. Kaçak yapılara göz yumdular, gecekondular yaptırdılar; sonra ne oldu? Bu gecekonduların yeşil alana, sosyal alanlara, okula, hastaneye, yola, kanalizasyona, suya elektriğe ihtiyacı oldu. 2000\'li yılların başlarında kimliksiz şehirler ortaya çıktı. Bunlar şehirlere ihanet değildir de nedir? Haliç\'i çamurla doldurdular. Çöp dağları patladı, insanlar öldü. Bozuk yapılara göz yumuldu. Şimdi bunları düzeltmek için trilyonlar harcıyoruz.\'\'

\'\'ASIL TEHLİKE, AT İZİ İLE İT İZİNİ BİRBİRİNE KARIŞTIRMAK\'\'

Bakan Özhaseki, Türkiye üzerine oynanan oyunlar olduğunu, FETÖ/PDY\'nin yurt dışında ajanlık yaptığını, ülke aleyhine çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

\'\'Ülkeyi sıkıştırmaya çalışıyorlar, hazır olda dursun istiyorlar, Suriye\'de sınır çizmeye çalışıyorlar. Siz orada her şeyi yapacaksınız, Türkiye müdahil olmasın diyeceksiniz. Orası bizim güvenliğimizi ilgilendiriyor. Orada olacağız. Kumpaslar kuracaklar, birilerini konuşturacaklar. Konuştursunlar sorun değil. Böyle yapmaları benim garibime gitmiyor. Bizim içeridekilere ne demeli, sözcülüğünü yapanlara ne demeli. Kumpaslar oradan devam ediyor. \'Efendim siz bunlarla beraber olmuştunuz.\' 5 yıl öncesine kadar bunlara selam vermeyeniniz var mıydı? Bu kadar hainlikleri belli olduktan sonra elini sıkmak kadar kötü bir şey olamaz. Asıl tehlikeli olan bunların sözcülüğünü yapmak, at izi ile it izini birbirine karıştırmak. Bu oyunları oynayanları biliyoruz. Onlara göre tedbirler alıyoruz.\"

\"MUHALEFET EDEBİLİRSİNİZ AMA KUMPAS KURMAYA HAKKINIZ YOK\"

Özhaseki konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik eleştirilerini sürdürdü. Özhaseki, şunları kaydetti:

\'\'Man Adası varmış, Cumhurbaşkanımızın yakınları oraya para aktarmış. Peki, verin belgeleri; yok vermediler. Bari gazetecilere verin dedik, en sonunda gazetecilerle paylaştılar. Bu yaptıklarını ben yadırgamadım. Bundan 5-6 yıl önce bu zat çıktı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi\'yle ilgili yolsuzluk iddialarında bulundu. O dönem, CHP\'li bir grup milletvekili Kayseri\'ye geldi. Yapılan yargılamayla tüm belgeler ortaya çıktı. İnsanda utanma olur. Şimdi TV\'lere çıkıp, dava kaybetmediklerini söylüyorlar. Ancak biz bunlardan 98 bin 700 TL aldık. Hadi inkar edin de göreyim. İsterlerse makbuzlarını ortaya koyarım. Bu aldığımız paralarla millete sucuk dağıttık. Muhalefet edebilirsiniz ama kumpas kurmaya hakkınız yok. Bizimkiler bunu yapıyor. CHP, FETÖ\'nün temsilciliğini yapıyor.\'\'

Bakan Özhaseki, daha sonra bir özel İngilizce dil kursunun ve Melikgazi Belediyesi tarafından Belsin semtinde yaptırılan 7 mahallenin yararlanacağı Taha Carım Bulvarı\'nın açılışını yaptı. Bakan Özhaseki, bu yatırım nedeniyle Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç\'a teşekkür etti.



