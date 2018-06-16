Bakan Özhaseki, Kayserililerle bayramlaştı (2)

\'CUMHUR İTTİFAKI\'NIN HEDEFİ KAZANMAK\'

Kayseri Ticaret Odası (KTO) tarafından bayramlaşma etkinliği düzenlendi. Bayramlaşma programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki\'nin yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi\'nin milletvekili adayları katıldı. Bayramlaşmada konuşan Bakan Özhaseki, \"Umarım geçmiş yıllarda kurulan ittifakta olduğu gibi 24 Haziran\'da Cumhur İttifakı\'nın hedefi sıfıra karşı kazanmak \" dedi.

Ticaret Odasında gerçekleştirilen bayramlaşma programına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, MHP Kayseri Milletvekili adayları, AK Parti İl Başkanı Fatih Hasyüncü ve KTO üyeleri katıldı. KTO Başkanı Ömer Gülsoy yaptığı açıklamada, \"Rahmet, bereket ve merhamet ayı olan Ramazan ayının ardından bayrama erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlarımız gönüllerimizin sevinçle huzurla dolduğu, bu sevinç ve huzurun kalplerimizden evlerimize, evlerimizden memleketimize buradan tüm İslam alemine yayıldığı özel günlerdir\" dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy\'un konuşmasının ardından Bakan Özhaseki, MHP Kayseri 1\'inci sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir ile birlikte konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki yaptığı konuşmada \" Zaten gönüllerimiz ve amacımız bir. Hepimizin istediği bu ülkenin birliği, düzeni, iyiliği, Türk milletinin yücelmesi ve yükselmesidir. Fakat, ayrı partilerde olmamıza rağmen, yan yana gelmemizin de bir sebebi var. O da özellikle son birkaç yıl içinde ortaya çıkan olaylarla ilgili. Belki 40-50 yıl öncesinde başlayan demokrasinin nimetlerinden istifade ederek, adeta su gibi her delikten akarak, son 2-3 yıl içinde gerçek yüzünü gördüğümüz yurt dışından beslemeli terör örgütlerinin bu ülkenin başına açtıkları felaket konusu hepimizin içini yakıyordu. Bir FETÖ olayı, hepimiz biliyoruz. Kibar kibar hizmet eriyiz diye geldiler. Ama gerçek yüzlerini 15 Temmuz\'da gördük. Nereye bağlı olduklarını anladık. Yurt dışından bunlara verilen emirlerin ne olduğunu ülke üzerinden nasıl hesaplar yaptığını gördük. PKK zaten vardı ama çukur kazıp bu ülkenin geleceğini tehdit ederek, ülkeyi bölme amacı içinde olduklarını da gördük. Sonra IŞID diye proje bir örgüt ortaya çıktı. Türkiye üzerinde oyunlarla oynamaya kalktı. İşte bu durumu çok iyi gören bir tarafta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir tarafta çok değerli Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bunun dışında ne varsa vatan millet kaygısı dışında ne varsa bertaraf ederek bir araya geldiler. Bismillah diyerek yola çıktılar. Biz de o maç için uğraşıyor gayret ediyoruz\" dedi.

Kayseri halkının milli ve manevi değerlere sahip olan bu ülke uğruna koşan herkese destek veren bir toplum olduğunu söyleyen Bakan Özhaseki \" Kayserili hemşerilerimize minnettarız. İnşallah önümüzdeki pazar günü de büyük bir zaferle beraber çıkacağımıza inanıyorum. Rahmetli Erbakan ile Türkeş\'in zamanındaki birlikten güç doğmuştu. Sıfıra karşı seçimleri almıştık. İnşallah aynısı tekrar eder. Allah\'tan dileğimiz bu\" diye konuştu.

MHP Kayseri 1\'inci sıra milletvekili adayı İsmail Özdemir ise yaptığı konuşmada, \"Ramazanın uhrevi atmosferinden sonra bayrama ulaşmanın mutluluğu içindeyiz. Bu güzel günler, önemli ve değerli günlerdir. Rabbim birliğimiz beraberliğimizi bozmasın. Daha büyük ve güçlü Türkiye olması arzusunu taşıyoruz\" dedi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA) -

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