Bakan Özhaseki: Katiller sürüsünü paçavraları ile eştikleri çukurlara gömdük

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütü PKK\'nın şehirler ve köylerden temizlendiğini belirterek, \"Katiller sürüsünü paçavraları ile birlikte eştikleri çukurlara gömdük\" dedi.

İncesu İlçesi Kızılören Mahallesi\'nde Hacı Salih ve Hüseyin Kulaç kardeşler tarafından yaptırılacak cami temel atma törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, Sami Dedeoğlu, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, \"Bir insanın kazancının helal olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız harcamalarına bakınız. Hacı Salih ağabeylerin Allah nasip etmiş işleri gelişmiş ve bugün burada güzel işler yapıyorlar. Türkiye\'deki hayırseverlik konusunda şehirler arasında yarışma yapılsa Kayseri şampiyon olur. Kayseri\'de 3 üniversitesi var 100\'den fazla bina var. Hepsini hayırseverler yaptırmış. Kayseri\'de yapılan bu işi söylememiz lazım\" dedi.

Ülkede yaşanan olaylara değinen Özhaseki, şöyle dedi:

\"Son 2-3 yılda bu ülkenin başına gelenler başka bir ülkenin başına gelmemiştir. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu inancımızdan kaynaklanıyor. Dışarıda binbir emperyal güçlerin oyunları bitmiyor. Bu memlekette 40 yıldır PKK belası vardı. Geçmiş hükümetler bu belayla mücadele verdiler. Allah hepsinden razı olsun. Bildiğiniz gibi PKK belası çukurlar kazarak özyönetim ilan etmeye çalıştı. Katiller sürüsünü paçavraları ile birlikte eştikleri çukurlara gömdük. Başarabilselerdi şu an Barzani\'nin yapmaya çalıştığını yapacaklardı. Orada oluşturulacak bir yapı başkalarına yarayacaktı. Şu an ilçeleri, köyleri, dağları temizledik. Şu an azda olsa sızma yapıyorlar. Güya el bombası koyup kaçıyorlar. Biz ölmedik demek istiyorlar. İnşallah bunlar da bitecek.\"

\"FETÖ İŞBAŞINA KİM GELİRSE ONU KAFAYA ALMIŞ\"

FETÖ ile ilgili konuşan Özhaseki, \"Bildiğiniz üzere FETÖ belası çıktı. İşte \'O zaman niye anlamadınız?\' dediler. Kimin kötülük yapacağını nereden bileceğiz? Bunlar işbaşına kim geliyorsa onu kafaya almaya çalışıyorlardı. İşlerini yürütsünler diye. Bu yapının gerçek yüzü ortaya çıkınca altından kalktık. Şu an gizli belgeleriyle ortaya dökülünce bunların yabancı ülkelerin yapıları olduğu ortaya çıktı. Bunların İslami yapıyla ilgisi yoktu. Eğer olsaydı soruları çalıp çocukları mağdur etmezlerdi. Eğer olsaydı o insanlara kurşun sıkmazlardı. Kayseri\'de Garnizon Komutanlığı\'nda bir komutanın Ramazan ayında içki içtiğini gördüm. Şu an tutuklu içeride. Bunlar \'Aman içki için yoksa sizi Müslüman zannederler\' dediler. İslam\'da insan iki yüzlü olmaz, güvenilir olur. Vicdan ve merhamet geride kaldı. Bunu şimdi itiraflar ve savcılık belgelerinden görüyor ve anlıyoruz. Böyle bir belayı dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz\" dedi.

\"AVRUPA\'NIN 2 KATI HIZINDA BÜYÜYORUZ\"

Sınır operasyonlarına değinen Özhaseki, \"Orada harekat içine girdik. Başarılı da olduk. Bizi ne kadar tehdit eden şey varsa oraya ineriz diyoruz. Bir de bizi ekonomik olarak boğmaya çalışıyorlar. Ama biz dimdik ayaktayız. Bir de gece 02.-03.00\'lere kadar çalışan bir Cumhurbaşkanımız var. Avrupa\'nın tam İKİ katı hızında büyüyoruz. İnşallah bizler çalışarak gayret edeceğiz. İnşallah sonumuz aydınlık. Ülkemizde oynanan oyunların altından hep kalktık. Bundan sonra da oynamak isterlerse onun altından da kalkarız. Rabbim birliğimizi bozmasın\" dedi.

