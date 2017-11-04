Bakan Özhaseki: İnşaat sektöründe 220 milyar dolarlık portföyümüz var (3)

\'İNSANIN PARAYI HARCADIĞI YERE BAKMAK GEREKİYOR\"

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından düzenlenen toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Vali Süleyman Kamçı, ilçe belediye başkanları, KANKA Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükçü, KANKA yönetim kurulu üyeleri ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, \"Bir insanın helal yada haram kazandığını anlamınız için parayı harcadığı yere bakmak gerekiyor. İnsanoğlu öldükten sonra en çok çocuğu hatırlarmış, ondan sonra da torunları hatırlarmış. Sonra hatırlayan olur mu? Ancak arkasında eser bırakan varsa o çokça anılır. Allah hayırseverlerimizden razı olsun\" diye konuştu.

Bugün Çocuk Hastanesi\'nde çocukları ziyaret ettiklerini belirten Özhaseki, \"Yavrularımızı görünce hepimizin içi cız etti. Allah kimseye bu derdi vermesin. Dert verdiğinde de Allah sizin gibi hocaları eksik etmesin. İnşallah düşünülen hastane kısa sürede yapılır. Kayserimizi seviyoruz. Kayseri\'nin gerçekten bu gönül dünyasına iz vuran önemli iki insanı var. Birisi Ahi Evran. Kendisi burada Türk aşiretlere meslek öğretmiş. Bizimkiler meslek öğrenmişler. Bu insanlar unutulmaz. Bir de Seyyid Burhaneddin Hazretleridir. Nefis nasıl terbiye edilir, insanları sevmenin usulünü Seyyid Burhaneddin öğretmiştir\" ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki ayrıca, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi\'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)

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