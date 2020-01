Bakan Özhaseki, HDP'li başkanları eleştirdi: Belediye binaları lojistik üst gibi

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- AK Parti Nevşehir Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi\'ne katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, yahtığı konuşmada HDP’li belediyelerin Kandil\'e hizmet ettiklerini belirterek, \"Belediye binaları lojistik üst gibi. Belediye başkanların arka odaları 3 tane PKK’lı oturuyor. Bu üç tane PKK’lı bütün her işi ayarlıyor. Devletten gelen sadece maaşa giderken işçilere 7 bin 500 lira maaş veriyor. Garibanın eline geçen bin, bin beş yüz lira geriye kalan alınıyor dağa gönderiliyor\" dedi.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan Nevşehir Merkez İlçe 6. Olağan Kongresi\'ne Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve partililer katıldı. Tek aday olarak yapılan seçimde Edip Avşar Merkez İlçe Başkanı seçilirken, iki dönemdir bu görevde bulunan ve son seçimde aday olmayan Salih Açıkgöz, yaptığı konuşmasında birlikte görev yaptığı partililere teşekkür etti. Ardından Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve milletvekilleri bir konuşma yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise konuşmasında HDP’li belediyeleri Kandil\'e hizmet etmekle suçladı. Bakan şönları söyledi:

\"Bol, bol işçi alıyorlar daha olmadı taşeron tutuyorlar, Taşeronlara maaşlar veriyorlar bol, bol. Fakat para verirken ellerine bin lira veriyorlar, geriye kalanı alıyorlar. Bakın Patnos\'daki belediyede bir dönem önceki HDP’li başkan geçici işçilere 6 bin 300 lira, tam 4 sene oluyor, daimi işçiler 7 bin 500 lira maaş alıyor. Patnos\'ta hayat çokmuş, pahalı işçi arkadaşlara bütçeniz çok olsun 10 bin lira feda olsun bakın hiç itiraz edemem. Bütçeniz olsun 10 bin, 20 bin verelim, helal hoş olsun ama para yok pul yok. Devletten gelen sadece maaşa giderken işçilere 7 bin 500 lira maaş veriyor. Garibanın eline geçen bin, bin beş yüz lira geriye kalan alınıyor dağa gönderiliyor. Belediye binaları lojistik üst gibi belediye başkanların arka odaları 3 tane PKK’lı oturuyor. Bu üç tane PKK’lı bütün her işi ayarlıyor. Hepsine dikkat ederseniz PKK’lıların cenazesinden çıkmıyorlar, onların sözcüsü gibiler, Tabi buna seyirci kalamayacağımız gibi buralara kayyum atadık. Yine ilk tepki bizim CHP’den geliyor. Efendim demokrasiyle geldiler işte seçimle gelen adam işine el konur mu falan... ya aklımızla alay ediyorlar arkadaşlar. Bizi normal zekası olan insanlar gibi görmüyorlar mı ne yapıyorlar. Ben seçilmiş bir insanım 20-25 yıldır da seçiliyorum suç işleme özgürlüğüm var mı ben istediğimi yapa bilir miyim bir kötü fiilde bulunabiliriyim. Eee, sen belediye başkanıysan hizmet et diye seçti, yolları süpür diye seçti, asfalt yap diye seçti seni PKK’ya para toplamı diye seçti, seni terör örgütüne yardım et diye mi seçti, seni ülkeyi böl diye mi vazifelendirdi millet seni.\"

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından sahneye davet edilen AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile toplu fotoğraf çektirdi.

