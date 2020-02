Bakan Özhaseki: Hangi ülkeye ne götürdünüz ki; Suriye'ye ne getireceksiniz?

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, ABD ve Avrupa Birliği\'nin demokrasi vaadiyle Ortadoğu\'yu şehir şehir, mahalle mahalle böldüğünü belirterek, \"Hangi ülkeye demokrasi götürdünüz? Afganistan\'a mı, Libya\'ya mı, Mısır\'a mı, Irak\'a mı? Bu ülkelere ne götürdünüz ki Suriye\'ye ne getireceksiniz? Demokrasi yerine kan götürdüler, göz yaşı götürdüler, felaket götürdüler, bela götürdüler\" dedi.

Kayseri\'de, Kafkas Derneği\'nin Kadir Has Kültür Merkezi\'nde düzenlenen 50\'inci kuruluş yıl dönümü gecesine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Türkiye Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Gecede konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye\'nin son yıllarda büyük belalarla uğraştığını ve her şeye rağmen ayakta olduğunu söyledi. 40 yıldır PKK\'ya karşı verilen mücadelenin son yıllarda arttığına dikkati çeken Özhaseki, \"Öyle azmışlardı ki; çukurlar kazıp, paçavralarını \'bayrak\' diye çekip, özyönetim ilan etmişlerdi. Devlet kurmaya çalışıyorlardı. Şükür, o tehlikenin büyük bir bölümü atlatıldı. 40 yıldır içimize sinen FETÖ gibi bir belayı da yine bu zaman zarfında atlattık. Dinimiz kullanılarak kendi içimizden oluşturulan bir bela bu. Kendilerine \'hizmet eri\' diyenlerin gerçek yüzünü 15 Temmuz\'da gördük. Bu yapı, herkesi uyuttu. Kendi çıkarları için her şeyi mübah gördüler. Kendi adamları yükselsin diye fetvalar verdiler. Gizlenmek için eşlerinin başını açtılar. Denize mayo ile değil, bikini ile girdiler, hatta ben ramazanda bir komutanın viski içtiğine şahit oldum. Şimdi o komutan FETÖ\'den içeride. Hak yeme, hırsızlık, yalan, dolan, riya. Yani İslam\'ın haram ettiği ne varsa, hepsini yapan bir örgüt\" dedi.

Türkiye\'nin DEAŞ terör örgütü ile etkin bir mücadele içince olduğunu söyleyen Bakan Mehmet Özhaseki, şöyle konuştu:

\"Bu örgüt, İslam tarihindeki herhangi bir akıma mensup değil. Bunların felsefi bir temeli yok. Uyduruk bir örgüt, proje bir örgüt. Sonradan uydurup, oraya koydular. Sakalını uzattırıyorlar IŞİD\'ci oluyor, kesiyorlar PYD\'ci oluyor. Sonra dünyanın birçok ülkesi bunları bahane ederek o coğrafyaya geliyorlar ve istediklerini yapıyorlar. Son yıllarda Suriye\'de olup bitene bakınca biz sormayacak mıyız? Kilometrelerce uzaktan Suriye\'ye neden geldiniz? Ortak bir tarihiniz mi var, kültürünüz mü var, geçmişiniz mi var? Neyiniz var da siz buradasınız? Avrupa Birliği ülkeleri birlikte kalabilmek için mücadele veriyorlar. Amerika birlikte olabilmek için büyük mücadele veriyor, ama Ortadoğu\'daki ülkeleri şehir şehir, hatta mahalla mahalle bölüyorlar. Çünkü birlikte olmanın güçlü olmak anlamına geldiğini çok iyi biliyorlar. Güya demokrasi için geliyorlarmış. Hangi ülkeye demokrasi götürdünüz? Afganistan\'a mı, Libya\'ya mı, Mısır\'a mı, Irak\'a mı demokrasi getirdiniz? Bu ülkelere ne götürdünüz ki Suriye\'ye ne getireceksiniz? Demokrasi yerine kan götürdüler, göz yaşı götürdüler, felaket götürdüler, bela götürdüler. Başka bir şey getirecekleri yok.\"

Konuşmaların ardından Bakan Özhaseki\'ye kafkas kaması hediye edildi.

