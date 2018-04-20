Bakan Özhaseki: Bu ülkeyi parçalamaya çalıştılar

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, terör örgütü PKK mensuplarının kazdığı hendekler nedeniyle Şırnak\'ta 48 bin 500 yapıda hasar meydana geldiğini açıkladı. Özhaseki, \"Yangın yerine döndü burası. Allah bir daha göstermesin. Çukurlar kazdılar, \'öz yönetim\' ilan etmeye kalktılar. Bu ülkeyi parçalamaya çalıştılar\" dedi.

Şırnak Üniversitesi\'nce organize edilen \'Şırnak Şehircilik Zirvesi\'ne Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Mehmet Aktaş ve çok sayıda davetli katıldı. Üniversitenin 15 Temmuz Demokrasi ve Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen zirve öncesi, Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi tarafından salondakilere tef dinletisi sunulurken, Türkçe ve Kürtçe şarklılar seslendirildi.

Zirvenin açılışında konuşan Bakan Özhaseki, Şırnak\'ın önemine değinerek, şunları söyledi:

\"Dünyada hiçbir yerde 5 bin yıllık şehir yok. Bizim şehirlerimiz en eski şehirlerdir. Bilim adamlarına göre, dünyanın en eski yerlerinden biri Mezopotamya biri Anadolu topraklarıdır. Onlarca kavim, medeniyet yaşamış. Bizim şehirler, devletlerle kıyasladığında bile çok eski. Hiçbir devletin ömrünü 10 bin yıllık olarak göremezsiniz. 5 bin yıllık da bir devlet yoktur tarihte, 3 bin yıllık da. 5- 10 bin yıllık şehirler var. Anadolu\'da zaten yapılan kazılarda en eski tarihte topluca insanların yaşadığı yer olarak Şanlıurfa Göbeklitepe çıktı. Bilim adamları öyle tespit etiller, 11 bin 500 yılık şehir çıktı. Taşıdığımız bu miras öyle güçlü ve geleneksel mirastır. Bazı şehirler var ki ülkelerinin önüne geçerler. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirleri anası Kadir Gecesi doğurmuş şehirler. Bunlar kendiliğinden büyür. Bunlara özel bir şey yapmanıza gerek yok zaten; ama Anadolu\'daki diğer şehirlere bakarsanız bu şehirlerin yöneticileri ufuklu ise büyür değilse küçülür.\"

\'ŞIRNAK\'TA 11 BİN KONUT OTURULAMAZ VAZİYETTE\'

Bakan Özhaseki, 2015- 2016 yıllarında Şırnak merkez ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde teröristlerin kazdığı hendekler nedeniyle 48 bin 500 yapının hasar gördüğünü söyledi. 11 bin konutun ise oturulamaz durumda olduğunu belirten Özhaseki, şöyle konuştu:

\"Yangın yerine döndü burası. Allah bir daha göstermesin. Çukurlar kazdılar, \'öz yönetim\' ilan etmeye kalktılar. Bağımsızlık ilan etmeye, bu ülkeyi parçalamaya çalıştılar. Herkesi ezdiler, yaktılar, yıktılar. Vicdan dışında her şey hakimdi. Şırnak genelinde 48 bin 500 civarında yapı zarar gördü. 11 bin tanesi oturulamaz vaziyette. Altyapı tahrip oldu, zaten altyapı yoktu. 15 sene süren ideolojik takıntılı belediyecilik nedeniyle buradaki arkadaşlar belediyeciliği düşünmediler. Bir an önce devlet olarak hemhal olup, asayişi ve güvenliği sakladık. Arkasından yapılması gerekenleri sırasıyla düzen içinde yapmaya çalıştık. Hızlı hareket ederek, şu anda Şırnak genelinde 10 bin civarında konut yapıyoruz. Bu konutların bir kısmı bitti, bir kısmını teslim ettik, bir kısmını da önümüzdeki günlerde teslim edeceğiz. Burada belediye başkanı olarak seçildiğini zanneden zevat ve çevredekiler, birinci derecede sorumluluklarını unutup, bu millete karşı hizmet etmek değil; Kandil\'e hizmet etmek gibi gördüler. Taşeron olarak çalıştırdıkları kişilerin paralarını alıyorlar ellerinden, bir yerlere gönderdiler. Bunlar belgeli. Türkiye\'de \'Şehircilik Kanunu\' 1930\'lu yıllarda çıkarıldı. Binlerce yıllık şehirlere sahibiz; ama kanunlarımız 80- 90 yıllık. Bunları yeniden güncelleştirmek lazım.\"

\'YAŞADIĞIMIZ COĞRAFYADA BİRTAKIM OYUNLAR OYNANIYOR\'

Terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ ile mücadeleye ilişkin Bakan Özhaseki, şunları söyledi:

\"Üzerinde yaşadığımız bu güzel coğrafyada birtakım oyunlar oynanıyor. Hele son birkaç yıldır artık bu oyunlar ayyuka çıktı. Bir taraftan FETÖ bir taraftan DEAŞ diye uydurulmuş örgüt belası. Bu ülkenin başına bela oldu. Dışarıdan destekleniyor. Eğer birileri size dışarıdan para veriyorsa silah veriyorsa lojistik destek sağlıyorsa sizi de kullanırlar. Bunu senelerce devam ettirdiler. Bu milletin arasına ayrılık tohumu ektiler, büyük bela açtılar milletin başına. Bir başka yarayı aynı yerden destekleyenler, aynı kanallardan bu insanların başına bela ederek, din duygumuzu sömürerek, FETÖ üzerinden yaptılar. O insanlar, bir gece geldi; sivil 250 kişiyi şehit ettiler, 2 binden fazla kardeşimizi yaraladılar, gazi ettiler. O darbe teşebbüsü başarılı olmuş olsaydı bugün burada konuşuyor olmazdık. Bayraklar dalgalanmazdı, ezanlar da herhalde okunmuyordu. Sonra DEAŞ diye bir örgüt çıkardılar ortaya. Bütün dünya bunları lanetledi. Bir algı operasyonu onu bahane ederek, toplandılar. Onları bahane edenlere biz soruyoruz. Şimdi burada ne işiniz var sizin, 10 bin kilometre öteden niye geldiniz siz buraya? Bir ortaklığınız mı var, ortak bir tarihiniz mi var, kültürünüz akrabalığınız mı var? Bizim var. Niye siz 10 bin kilometre öteden Suriye\'ye geldiniz? Sonra niye bölmeye uğraşıyorsunuz, kendiniz bir arada durmak için çırpınıyorsunuz? Adamlar bizim coğrafyamıza geliyor. Asrın başında cetvellerle çizdiler, şimdi şehir şehir bölüyorlar, mahalle mahalle bölüyorlar. Niye bölmeye uğraşıyorsunuz kardeşim?\"



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