Bakan Özhaseki: Bize diz çöktüremeyecekler

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, \"Bunlar istiyorlar ki; Eski Türkiye olsun. Bize diz çöktüremeyecekler. Bu bayrağı indiremeyecekler, ezanı susturamayacaklar. Eski Türkiye yok, bitti\" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Şeker Fabrikası tarafından ortaklaşa yapılan Pazarören Besi Çiftliği ve Çiftçi Eğitim Merkezi açılış törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, ilçe belediye başkanları ve davetliler katıldı. Törende konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, şöyle dedi:

\"Türkiye\'de sistem belli. Belediyeler ve siyaset içinde de bu belli. İyi bir adam getirirsiniz orayı ihya eder. Başka birini getirirsiniz orayı mahveder. Belediyede göreve geldik. Orası borç batağındaydı. Şeker Fabrikası da 5-6 sene öncesine kadar borç batağındaydı. Şimdi açığa çıktı. Parası, pulu var. Burada yapılan güzel yatırımlar var. Allah yolunuzu açık etsin. Burada hepinizin duası var. Herşey sizin için yapılıyor.\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştiren Özhaseki, \"Ana muhalefetin lideri bağırıyor; \'Yolsuzluk yapanı atarım- tutarım\' diyor. Külahıma anlatsın. Ciddiyse etrafındakileri atması lazım. Yamula Barajı yaptık devletin cebinden 5 kuruş para çıkmadı. Kayseri\'de arkadaşlarımızla iş yapma gayreti içinde olduk. Baraj yapmak belediyenin işimiydi? hayır. Stat yapmamak, Erciyes\'e kayak merkezi yapmak belediyenin işimiydi? hayır ama biz yaptık. Şükürler olsun Kayseri\'de olmanın bereketini birlikte yaşıyoruz.\"

Özhaseki, Kayseri\'yi unutmadıklarını anlatırken \"Sizler bize imkan verdiniz bizlerde sizi temsil ediyoruz. Allah\'tan dileğimiz sizlerin karşısına yüz akıyla çıkmak\" dedi. Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:

\"Burası bizim doğup- büyüdüğümüz yer. İnşallah biz de burada can verir, rabbimizin huzuruna çıkarız. Şehir ile ilgili bütün projeleri takip ediyoruz. Şehrimizin projelerini birebir takip edeceğiz. Güneydoğu\'da teröristlerin yakıp yıkıp ne varsa onları yapmaya devam ediyoruz. O sokaklarda biz geziyoruz. PKK\'nın siyasi uzantıları gezemez hale geldi. Vatandaşlar onları artık yuhalıyor. Bir yandan de depreme hazırlık çalışmalarını takip ediyoruz. Bizim gönül dünyamıza ait ne kadar ülke varsa oraya hep kan ve gözyaşı götürdüler. Suriye\'de bunu devam ettirdiler. Şimdi Şii-Sünni savaşı yapmaya çalışıyorlar. Bunu o kadar açık ve aleni şekilde yapıyorlar ki. Türkiye\'de bu oyunlar devam ediyor. 15 Temmuz\'da bu hain adamlar darbe yapmaya çalıştılar. \'İşte bu adamlar çocuklarınızı okutalım\' diyerek burada herkesi kandırdılar. FETÖ\'cülerin arkasında olanları sizler biliyorsunuz. Nereden beslendikleri belli. Bunlar aleni şeyler. PKK senelerdir savaşıyor. Birileri bunlara silah ve akıl veriyor. Biz bunları çok iyi görüyoruz. Bunlar istiyorlar ki eski Türkiye olsun. Bize diz çöktüremeyecekler. Bu bayrağı indiremeyecekler, ezanı susturamayacaklar. Eski Türkiye yok bitti. Eskiden emperyalist diye bağıranların bugün Amerikacı olması insanı şaşırtıyor. Reza diye bir şarlatan Amerika diye konuşuyor, bizimkiler dört köşe oldu. Dört bir taraftan düşman saldırıyor. Biz çiğ yemedik ki midemiz ağrısın. Biz bu milletin değerlerini taşıyoruz. Sonuna kadar hizmet yapmaya devam edeceğiz. Onlardan mücadeleye geri durmak yok. Biz inanıyoruz inşallah bundan sonrada güçlü olacağız.\"

Ekonomide Türkiye\'nin üçüncü çeyrekte 11.1 oranında büyümesiyle ilgili konuşan Özhaseki, \"En son ekonomik veriler açıklandı. Türkiye büyüme hızında dünyada birinciyiz. Bu kadar kötülük yaptıkları bir ülke nasıl oluyor da bu kadar belanın altından kalkıyor. İşte akılları bunu bir türlü almıyor. Yerin altında ki mübareklerin hatırına mı yoksa yerin üstündeki iyi niyetli insanların hatırına mı ülkemiz iyi bir şekilde devam ediyor. İyi işler yaparak herkesi rahat ettirmeye çalışacağız\" dedi.

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