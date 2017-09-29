Bakan Özhaseki: Barzani temsil ettiği dünyanın içine bomba bıraktı (2)

\'O KADAR MI AKILSIZSIN\'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları yarışması ve 2016 yılı Haydar Aliyev Yılı ödülleri toplantısının açılışında yaptığı konuşmada Barzani ve Fethullah Gülen\'i hedef aldı. Bakan Özhaseki, \'\'Bu topraklarda bin yıldır bizim medeniyetimiz yaşıyor. Hepimizin övünç kaynağı Mimar Sinan. Sinan, sadece yaşadığı ortamın değil, kültür coğrafyasının birikimidir. Sinan, yaşadığımız bu coğrafyada kültür birikimin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle Selçuklu\'nun harika olduğu dönemlerde Kayseri’de 16 medrese vardı. O medreseler sadece din bilgisinin verildiği medreseler değildi. İşte ilk Tıp eğitimin verildiği yer vardı. Sinan, kendine has bir üslup geliştirdi. Ortaya da çok güzel eserler koydu. Bir başka şey kendi döneminin en iyi mimarıydı. O bir dehaydı ve hepimize örnekti. Mimar Sinan’ı aşacak bir şey bir türlü yapamadık. Elimizde alet her şey var. Avrupa Birliği ülkeleri 30 civarında. Hepsinin ayrı ırkı var mı var? Hepsini parçalasanız 300- 400 parça eder. Rusya’ya bakıyorsunuz kendi arasında bir sürü ırktan oluşuyorlar. Bunlar hepsi bir arada durmaya gayret ediyorlar. Geliyorlar buraları parçalamaya çalışıyorlar. Barzani öyle bir bomba koyuyor ki o coğrafya tamamen yanacak. Yazık değil mi? Hiç ibret almıyor musun? Hesabın ne olduğunu bilmiyor musun, o kadar mı akılsızsın?\'\' dedi

\'AMERİKA\'DAKİ ŞİZOFREN MANYAK\'

Bakan Özhaseki, konuşmasının son bölümünde şunları söyledi:

\'\'Doğu bölgesinde PKK’ya yapılan operasyonların sonucunda 70 bine yakın hasarlı ev vardı. 40 bine yakınına paralarını ödedik. Diğerlerinin ise evlerini yaptık yakında teslim edeceğiz. Orada devletin şefkatli eli yardımını yaptı. Oraya DEAŞ diye bir örgüt kurdular. Bu DEAŞ uydurulmuş bir örgüt. O örgütü kuranlar DEAŞ bahane etmek için o bölgeye geliyor. Onların yaptıkları kötülüklere karşı büyük bir mücadele verdik. Amerika’daki şizofren manyak, \'vur\' deyince nasıl vurursunuz? 15 Temmuz bizim için devrim niteliğindeydi. Herkes geleceğine, Cumhuriyetine ve bu ülkedeki bağımsızlığına sahip çıktı. Bütün bunlardan rahatsız olan AB ekonomik olarak boğma hareketine girdi. Ancak biz buna karşı 5.1 büyüme oranı yakaladık. İnandığımız yolda ilerlemeye devam edeceğiz.\"

BAKAN 2 SERGİ AÇILIŞINA KATILDI

Bakan Mehmet Özhaseki ve beraberindeki Türk Cumhuriyetlerinden gelen konuk bakanlar, üst düzey yöneticiler, Türk Dünyası Mimarlar Mühendisler Birliği Genel Başkanı Mücahit Demirtaş, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları final projeleri ve Çevre, Şehircilik Bakanlığı\'nın yöresel Mimari projeler sergisinin açılışına katıldı. Bakan Özhaseki daha sonra Melikgazi ilçesi Tacettinveli mahallesinde restorasyonu yapılan Peynirli camisinde Cuma namazı kılıp, açılışını yaptı.

TÜRKİYE VE TÜRK CUMHURİYETLERİNDEKİ BÜYÜK PROJELERE ÖDÜLLER

2016-17 Haydar Aliyev Yılı etkinlikleri ve Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları etkinliğinin öğleden sonraki bölümünde kıta aşan mega projelerin tanıtımı ve ödül töreni,mühendislik , mimarlık,şehircilik ile tasarım ve fikir kategorisindeki projeleri ödül töreni yapıldı. Törende İstanbul Yeni Havaalanı (İGA),Trans Anadolu Doğalgaz Boru hattı (TANAP), İstanbul-İzmir otoyolu ve Osmangazi köprüsü, Türkiye’den KKTC’ye su temini, İpekyolundaki yüksek hızlı demiryolu ağları, Avrasya Tüneli Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Yusufeli Barajı ve HES , Melen barajı,İzmir körfezi geçişi Haydar Aliyev Kültür merkezi, Bişkek Şehir İmar planı Bakü Beyaz şehir EXPO 2017 Astana, Diyarbakır Suriçi Büyük Bakü’nün Bölgesel Kalkınma planı gibi projeler tanıtılarak, ödüller verildi

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)



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