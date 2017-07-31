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Politika

Bakan Özhaseki: 10’dan fazla kaçak imam hatip okulu yaptırdım

"21 yıl belediye başkanlığı yapmış birisi olarak itiraf ediyorum..."

31 Temmuz 2017 22:51

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, belediye başkanlığı döneminde 10’dan fazla kaçak imam hatip yaptırdığını açıkladı.

Kayseri’deki İmam Hatip Mezunları Derneği pikniğine katılan Özhaseki, imam hatip okullarının Türkiye’de önemli vazife icra ettiğini öne sürdü.

“Bizim bildiğimiz inandığımız İslam’ın dayanmış olduğu temeli imam hatip okulları ortaya koydu” diyen Özhaseki, Kuran ve sünnete dayalı İslam’ı imam hatiplerin verdiğini söyledi.

Özhaseki, geçmiş dönemde 10 yıl imam hatif okulu vakıf başkanlığı yaptığını belirterek şöyle devam etti: “O dönemde bile hayırsever gelir, imam hatip okulu yaptırmak için başvuru yapardı. Valilerden izin çıkmazdı. 21 yıl belediye başkanlığı yapmış birisi olarak itiraf ediyorum; 10’dan fazla kaçak imam hatip okulu yaptırdım. İmar planına işletemedik. Hayırseveri bulduk, okul yaptırmadılar.”

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Çevre ve Şehircilik BakanıMehmet Özhasekiimam hatip

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