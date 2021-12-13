Bakan Özer: Öğretmenlik meslek kanunu teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlik meslek kanunu teklifinin bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini söyledi.

Bakan Özer, TBMM Genel Kurulu'nda, "Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde, öğretmenlik artık bir 'kariyer mesleği' olarak tanımlanabilecek; adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları gelişim temelli bir sistem içerisinde tanımlanabilecektir. Kariyer sistemindeki avantajları nedeniyle öğretmenlerimizin yüksek lisans ve doktora eğitimlerine yönelimleri de önemli oranda artacaktır. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi inşallah bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecektir" açıklaması yaptı.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı olan kurumların kesin hesabı ve bütçeleri ele alındı. Grup konuşmalarının ardından yürütmeye söz verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ilk sunumu yaptı. Özer, şunları söyledi:

"557 yeni anaokulunun yapımına başlayacağız"

“Ülkemizde eğitimin tüm paydaşlarının görüşlerini alabilmek için yedi yıl aradan sonra 20. Milli Eğitim Şûrası'nı topladık. 1-3 Aralık arasında geniş katılımla gerçekleştirdiğimiz Şûra'da, öncelik verdiğimiz bu alanlarla ilgili tüm kesimlerin görüşlerini alabilme imkânımız oldu. Alınan kararları önceliklerimize göre yeniden değerlendirdik ve meşruiyet zemini çok daha güçlü bir yol haritası oluşturduk. Şûra'da da tüm kamuoyuyla paylaştığım gibi; Şûra kararlarını, bu kararlar çerçevesinde atılan tüm adımları üç aylık periyotta kamuoyuyla ve Şûra üyeleriyle paylaşacağız."

"2022 yılı sonuna kadar 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaş grubunda yüzde 50 olan okullaşma oranı yüzde 70'e, 5 yaş grubunda da yüzde 78 olan okullaşma oranını yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşabilmek için 2022 yılında 3 bin yeni anaokulunu ve 40 bin yeni ana sınıfını hizmete alacağız. 77 anaokulunu tamamlayıp hizmete aldık. 61 anaokulunun da yapımı devam etmekte olup ikinci döneme yetişecek durumdadır. 557 yeni anaokulunun yapımına da kısa sürede başlayacağız"

"2022 yılında Temiz Okul Projesi başlatacağız. Tüm okullarımızın tuvalet, kantin, yemekhane gibi mekânlarını iyileştiriyoruz. Diğer taraftan tüm okullarımızda sıfır atık kültürünü yaygınlaştıracağız. Su tasarrufuna özel önem vereceğiz"

"Öğretmenlerimizin en az 2 doz aşı olma oranı yüzde 89"

"Öğretmenlerimizin bugün itibarıyla en az iki doz aşı olma oranı yüzde 89'dur. Aynı zamanda, aşı olmayıp bağışıklık kazanan ve antikor oluşturan öğretmen oranımız ise yüzde 5'tir. Dolayısıyla en az 2 doz aşı olmuş ve antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız yüzde 94'e ulaşmıştır"

"Öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini, kişisel gelişimlerini ve liderlik özelliklerini geliştirmelerini desteklemek için çok kapsamlı eğitim programları uygulayacağız. Burada mesleğe yeni başlayan öğretmenlerimize ve deneyimi beş yılın altında olan öğretmenlerimize öncelik vereceğimizi özellikle belirtmek isterim. Gerekli tüm planlamalarımızı tamamladık. Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı, ÖBA'yı kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık ara tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim. Bu tarihler arasında öğretmenlerimiz de öğrenciler gibi okula gitmeden uzaktan eğitimle mesleki gelişimlerini tamamlayabileceklerdir.

Sayın Cumhurbaşkanı’mız hem Öğretmenler Günü müjdesi olarak hem de 20. Millî Eğitim Şûrası'nda, hazırlıkları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yakın bir zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulacağı müjdesini vermiştir. Bu düzenleme sayesinde Türkiye eğitim tarihinde öğretmenler ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklardır. Öğretmenlik Meslek Kanunu sayesinde, öğretmenlik artık bir 'kariyer mesleği' olarak tanımlanabilecek; adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları gelişim temelli bir sistem içerisinde tanımlanabilecektir. Kariyer sistemindeki avantajları nedeniyle öğretmenlerimizin yüksek lisans ve doktora eğitimlerine yönelimleri de önemli oranda artacaktır. Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifi inşallah bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelecektir."

"Mesleki eğitimin güçlendirilmesinde attığımız en önemli adım, iş dünyasının temsilcilerini eğitim süreçlerinin tamamına dâhil etmektir. Artık sektör temsilcileriyle birlikte müfredatı güncelliyor, sektör temsilcileriyle birlikte öğrencilerin işletmede beceri eğitimlerini, öğretmenlerimizin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini planlıyoruz. Yine sektör temsilcileri, başarılı öğrencilere burs veriyor ve istihdamda öncelik tanıyor.

Mesleki eğitim verdiğimiz tüm alanlarda, bu boyutlarda kapsamlı iş birliğini sektörün güçlü temsilcileriyle tesis ettik. Bu iş birlikleri kapsamında mezunlarımıza istihdam öncelikli bir mesleki eğitimin sunulması sağlanmıştır. İş gücü piyasasının güncel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yeni alan ve dallar açarak bu alanların gerektirdiği becerileri öğrencilerimize kazandırıyoruz. Tüm mesleki eğitim müfredatını bu kapsamda güncelledik ve ulusal mesleki eğitim standartlarıyla uyumlu hâle getirdik. Attığımız bu sistematik adımlar öğrencilerin mesleki eğitime yönelimlerini de artırdı; çok sayıda mesleki ve teknik Anadolu lisemiz artık yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci almaya başladı. Yani bu sonuç, artık akademik olarak başarılı öğrencilerin de mesleki teknik eğitimi tercih ettiğini göstermektedir.

Mesleki ve teknik eğitimde bir diğer önemli gelişme de fikrî mülkiyet alanında yaşanmaktadır. Mesleki ve teknik eğitim veren okulların bünyesinde toplam 50 tane araştırma-geliştirme merkezi kurduk; bu merkezler sayesinde öğrenci ve öğretmenlerimiz yeni ürünler tasarlamakta ve tasarladıkları bu ürünlerin fikrî mülkiyet haklarını alabilmektedir. Bu AR-GE merkezlerinde tescili alınan patent, faydalı model, marka ve tasarım sayısı her geçen gün artmaktadır. Şu ana kadar 200 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili alınmıştır. 2022 yılında artık tescili alınan ürünlerin ticarileştirilmesiyle ilgili çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz." (ANKA)