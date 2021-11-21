Bakan Özer açıkladı: Okullarda kaç sınıfta yüz yüze eğitime ara verildi?

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısını açıkladı. Bakan Özer, "22 Kasım 2021 tarihi itibariyle 850 bin sınıftan sadece 66’sı kapalı olacak. Diğer tüm sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek" açıklamasını yaptı.

NTV'de yer alan habere göre, okullar bir haftalık aradan sonra pazartesi günü yüz yüze eğitime devam edecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 850 bin sınıftan sadece 66’sının yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Özer, "En az iki doz aşı olmuş ve aşı olmadan antikora sahip öğretmen oranımız yüzde 93’ler seviyesinde," dedi.