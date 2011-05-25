-BAKAN ÖZAK'TAN PROTESTOLARA YANIT TRABZON (A.A) - 25.05.2011 - Devlet Bakanı Faruk Nafız Özak, ''Zaman zaman, seçimden seçime Trabzonsporlu olan arkadaşlar var. 1967'de ben bu kulüpte bordo-mavili formayı giyerken onlar kısa pantolonla geziyordular'' dedi. Özak, AK Parti Trabzon İl Başkanlığının bir otelde kentteki amatör spor kulübü yönetici ve sporcularına verdiği yemekte yaptığı konuşmada, Trabzon'un bir spor kenti olduğunu belirterek, ''Bu milattan evvel de böyle, Osmanlı döneminde de böyle, şimdi de böyle'' diye konuştu. -''27 MİLYON DOLAR TRABZONSPOR'A AKTI''- ''Zaman zaman, seçimden seçime Trabzonsporlu olan arkadaşlar var'' diyen Özak, şöyle konuştu: ''Onlara şunları hatırlatıyorum, ben kulüp başkanıydım, Milli Emlak'tan 40 dönüm yer aldık İstanbul'da, 1993'te. Gittik o zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Bey'e dedik ki 'Biz burada tesis yapacağız, para kazanacağız'. Bize, 'Yasal değil, ne yapalım, ne edelim' dedi, sonra Migros'a orayı kiraya verebileceğimiz bir tesise izin verdi. Oradan kazancımız 12 milyon dolar oldu. Onun dışında daha sonra orada benzin istasyonu yaptık. Oradan da 15 milyon dolar. 27 milyon dolar Tayyip Bey'in iki dudağı arasından Trabzonspor'a aktı. Sen kimsin Trabzonspor'da Tayyip Bey'i eleştiriyorsun e benim kardeşim. Trabzon'a çivi mi çaktın, Trabzonspor'a çivi mi çaktın. 2004 ve 2009 yılları arasında Trabzon'u yöneten CHP'li arkadaşımıza soruyorum, Trabzonspor için ne yaptın, açıkla. Hodri meydan, buyur açıkla. MHP'li arkadaşımıza soruyorum, 'parttime' Trabzonsporlu olunmaz. Zaman zaman Trabzonsporlu olunmaz. 2003'te, 2004'te, 2006'da, 2009'da neredeydin? Şu anda ne düşünüyorsun. Biz maçtan sonra Trabzonspor dağılmasın, Şenol Hoca üzülmesin, Sadri Şener üzülmesin, takımdan oyuncumuz gitmesin diye belediye başkanımızla uçağı karşılamaya yolladığımız zaman, bunlara moral verelim diye, bu kulüp bu takım dağılmasın diye plan yaparken onlar gazete ilanıyla Trabzonspor üzerinden siyaset yaparak sayın Başbakanımıza ve bizlere haksızlık yapıyorlar. 1967'de ben bu kulüpte bordo-maviyi giyerken onlar kısa pantolonla geziyorlardı. Burayı iyi bilmek lazım.'' -''TRABZONSPOR BİZİM İÇİN VATANDIR''- Akyazı Projesi'ne değinen Özak, ''Akyazı için Erdoğan Bayraktar Bey ile gittiğimizde 600 milyon lira harcanacak yerde sayın Başbakanımız dedi ki, 'En büyük stadı Trabzon'a yapacağız, 40 bin kişilik. Trabzonspor tesislerini oraya yapacağız. Erdoğan bunu çabuk bitirin'. Ama Antep'e 30 bin, Mersin'e 33 bin kişilik yapıyoruz. Bunları iyi bilmek lazım... Biz Trabzonspor'a yardım edersek Trabzonspor bize borçlu olmaz. Askerlik yaparsak vatan bize borçlu olur mu? Trabzonspor bizim için vatandır. Ankara'da Sadri Bey ile beraber Trabzonpor para kazansın diye bir enerji projesi ürettik. HES aldık Trabzonspor'a. 10 milyon dolar şu anda. Bunu kim yaptı ey benim CHP'li arkadaşım, MHP'li arkadaşım. Sen geziyordun. Buralarda dolaşırken biz bunlar için uğraştık. Trabzonspor güçlendi. Gidip de demagoji yapıp o gençlerin duygularını istismar edip Tayyip Bey'in resimlerine, benim resimlerime saldırtırsan bundan bir şey kazanamazsın. Allah'a şükür Trabzonlu AK Parti'nin, Faruk Özak'ın, Tayyip Bey'in ne yaptığını biliyor. Bütün Türkiye Trabzon'a imreniyor. 'Bu kadar spor tesisi' olur mu diyor.'' -''SAYIN BAŞBAKAN SANKİ HAKEMLERE NE DİYECEK''- Devlet Bakanı Özak, şunları kaydetti: ''Aziz Yıldırım, Başbakan'ın yanına gitmiş de ne olmuş. Sayın Başbakan 4 defa Trabzonspor tesislerine gelmedi mi? Önceki gün sayın Başbakan'ın kulübü olan Rizespor 4-0 yenilmedi mi? Sayın Başbakan sanki hakemlere ne diyecek? Böyle ayıp olabilir mi? Futbol Federasyonu Başkanımızın kulübü küme düşüyor. Hakemlere biz karışamayız. Benim başkanlığım döneminde de hakemler haksızlık yapmış olabilir. Ama bu haksızlıklara karşı kulübümüz savunur, sivil toplum savunur, bizim medyamız savunur. Biz de gereken yerlere, gerektiği şekilde söyleriz. Ama Trabzonspor bu yıl çok başarılıdır. Şu anda birlik zamanıdır. Trabzonspor'dan oyuncu gitmesin, Şenol Hoca kalsın, Sadri Bey devam etsin, kulübümüz daha iyi yerlere gelsin, Akyazı'yı yapalım, Trabzonspor'un kombinelerini satalım, Trabzon'da Şampiyonlar Ligi oynayalım diye plan yaparken arkadaşlar yönetime hakaret, sporcular gitsin hiç ses yok, nasıl bir Trabzonsporluluk bu? Nasıl bir Trabzonspor sevgisi? 3-5 oy alacaksın da ne olacak. 2002'de IMF'nin karşısında önü kapatıp duranlar, IMF'nin istediği faiziyle para alanlar 26 milyar dolar borca soktular. Bu anlayış şimdi Trabzonspor'u savunacak. Bu arkadaşlarımız, birbiriyle konuşmayan, Cumhurbaşkanının yüzüne kitap atan arkadaşlarımız gelmişler Türkiye'yi yönetecekler.''