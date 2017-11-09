Bakan Osman Aşkın Bak: Yabancı oyuncuların sınırlandırılması gerektiğini düşünüyorum

Futboldaki yabancı sporcu sayısını eleştiren MHP Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Beşiktaş 11 yabancı futbolcuyla sahaya çıksın kulüpten ayrılırım” sözlerinin ardından milletvekilleri tartışmayı TBMM Plan Bütçe Komisyonu’na taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı futbol takımlarında yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili olarak "Spor kulüplerinde yabancı oyuncu sayısının sınırlandırılması gerektiğine inanıyorum. Şu andaki durum, arzu etmediğimiz bir durum" yorumunda bulundu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın bütçe görüşmelerinin ardından Osman Aşkın Bak, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bak, Spor Kulüpleri Yasası'nın gündemlerinde yer aldığını, konuyla ilgili olarak Kulüpler Birliği ile görüşmeler yaptıklarını belirterek, "Spor Kulüpleri Yasası'na son şeklini vermek üzereyiz, bunu 2018 yılında meclise getireceğiz. Pek çok konuyu içerir şekilde meclisin gündemine getirerek, milletin takdirine, sizlerin onayına sunacağız. Bunu yaparken de paydaşlarla istişare ve değerlendirme yapıyoruz" dedi.

TBMM'deki dopingi araştırma komisyonu başkanlığını yaptığını anımsatan Bak, komisyon raporundaki önerileri hayata geçirmek için sabırsızlandığını, dopingle ilgili yasanın hazırlıklarının devam ettiğini söyledi. Bak, "Sporculara ceza veriliyor ama sporcuya etki edenlere ceza verilmiyor. Bunu önlemek için neler çalışıyoruz. Dopingle ilgili olarak pek çok federasyon ve bakanlık yetkililerine, sporculara eğitimler veriliyor. Bağımsız bir dopingle mücadele komisyonu var, onlar numuneleri alıyor, değerlendiriyor. Hacettepe Üniversitesindeki doping laboratuvarına destek veriyoruz" diye konuştu.

Amatör spor kulüplerine desteğin her zaman yapıldığını, toprak futbol sahalarının çim sahaya dönüştürüldüğünü anlatan Bak, amatör kulüplere alan bulmaları halinde çim sahayı yapma sözü verdiklerini, amatör kulüplere malzeme desteğini de belediyelerle ortak yürüttüklerini kaydetti.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in dile getirdiği, bayan futbal kulüplerine yapılan desteğin kesilmesi ve milli boksörlere ödenen burs miktarının düşürülmesi iddialarını araştıracağını ve detaylı bilgilendirme yapacağını ifade eden Bak, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki FETÖ'ye ait yurdun da Milli Emlak’tan devralındığını, 392 kapasiteli yurdun 1 ay içinde hizmete açılacağını bildirdi.

Bakan Bak, Güreş Federasyonu başkanlığı yaptığını anımsatarak, son olimpiyatlarda madalya alan 5 güreşçiden 4'ünün yetişmesinde özel çabası olduğunu, güreşle ilgili uluslararası organizasyonları Türkiye'ye getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Uyuşturucuyla mücadele konusuna özel önem verdiğini vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Uyuşturucuyla mücadelede eğitimler veriyoruz, gençlik merkezlerinde eğitimlerimiz devam ediyor. Aileleler bilinçlendirilerek mücadeleyi etkin yürüteceğiz. 4,5 milyon öğrenciyi yetenek taramasına tabi tutarak onları ilgi duydukları spor branşlarına yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle okul sporlarına ciddi destek vermeyi planlıyoruz, okul sporlarına yaklaşık 100 milyon lira kaynak ayırdık. Sokaklarda basketbol, voleybol sahaları gibi tesislerin yapımına bakanlığımız yoğun şekilde destek vermektedir.

Kredi ve Yurtlar Kurumu olarak üniversite kampüslerine yurt yapmaya öncelik veriyoruz. Üniversite kampüslerinde yurt yapılacak alanların temini için rektörlerimizle görüşüyoruz. Bizim hedefimiz 2020'ye kadar 850 bin, 900 bin yatağa ulaşarak, bize başvuran öğrencilerin tamamının talebini karşılamak. Öğrencilerimiz çok önemli, öğrencilerimizin cemaatlere başka ellere gitmesini arzu etmiyoruz, öğrencilerimizin sadece devletin şefkatli ellerinde olmalarını arzu ediyoruz."

Olimpiyatlarda başarılı olmak için elit sporculara ve spor kültürünün tabana yayılmasına ihtiyaç olduğunu belirten Bak, olimpiyat hazırlık merkezlerinin başarılı çalışmalar yaptığını, gençlik olimpiyatlarında madalya alan sporcuların büyük bir kısmının bu hazırlık merkezlerinde eğitim gören gençler olduğunu söyledi.

Bakan Bak, "Spora yapılacak 1 liralık yatırım, 4 lira olarak geri dönüyor. Spor yapan genç daha az hastalanıyor, daha az doktora gidiyor. Spora yapılan her yatırım, sporun birleştirici ruhu uyuşturucuyla mücadelede önleyici olmada çok büyük katkılar sağlayacaktır" dedi.

Bak, "Spor kulüplerindeki yabancı oyuncu sayısının sınırlandırılması gerektiğini inanıyorum. Şu andaki durum arzu etmediğimiz durum, bu milli takımın başarılarına da yansıyor. Eğer üretim yapmazsak, altyapıdan oyuncu yetiştirmezsek bu yapıyla sürdürülmesi mümkün değil. Hedefimiz altyapıya ciddi yatırımlar ve destekler vererek yerli futbolcu yetiştirmek" diye konuştu.