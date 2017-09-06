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Spor

Bakan Osman Aşkın Bak "Türkiye bitti demeden bitmez"

İSTANBUL-(DHA) Eskişehir'de 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 6

06 Eylül 2017 12:41

İSTANBUL-(DHA) Eskişehir\'de 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 6. maçında Hırvatistan\'ı Cenk Tosun\'un golüyle 1-0 mağlup eden A Milli Takımı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yalnız bırakmadı.
Tribünden maçı takip eden Bakan Osman Aşkın Bak, bitiş düdüğünün ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören\'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesinde  A Milli Futbol Takımı ve teknik heyeti tebrik ederek selamlarını gönderdi. Futbol Federasyonu Başkanı Demirören ile birlikte soyunma odasına inen Bakan Osman Aşkın Bak, futbolculara \"Türkiye bitti demeden bitmez\" diyerek kutladı.

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