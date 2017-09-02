T24 LogoT24 Logo
Gündem

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, 12 DEV ADAMI YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya ile mücadele eden A Milli Erkek Takımı'nı yalnız bırakmadı

02 Eylül 2017 07:04

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu\'ndaki ilk maçında Rusya ile mücadele eden A Milli Erkek Takımı\'nı yalnız bırakmadı.
A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2017\'de oynanan ilk grup maçında Rusya\'ya 76-73 mağlup oldu. Ülker Sports Arena\'da oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti. Müsabakayı salonda büyük bir heyecanla izleyen Bakan Bak, maç süresince milli takıma taraftarlarla birlikte destek oldu. 

“DAHA YOLUN BAŞINDAYIZ\"
Mücadelenin sonunda soyunma odasına giderek A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nı performanslarından dolayı tebrik eden Bakan Bak, “Mücadeleye devam edeceğiz, daha yolun başındayız. Hedefimize hep birlikte ulaşacağımıza inanıyorum\" dedi. 

“12 DEV ADAM RUHUNU TÜRK HALKINA GÖSTERECEKSİNİZ\"
Milli sporcularla yakından ilgilenen Bakan Bak konuşmasını şöyle tamamladı: “Sahada ortaya koyduğunuz performans ve büyük mücadeleyle  ilerleyen maçlarda inşallah  çok daha iyi sonuçlar alacaksınız. 2001 ve 2010 yıllarında seyircimizle bütünleşen \'12 Dev Adam\' ruhunu basketbol severlere ve bütün Türk halkına en güzel şekilde göstereceğinize yürekten inanıyorum.\"

Haber: İstanbul (DHA) 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GençlikSpor Bakanı Osman Aşkın BakAvrupa BasketbolGrubuRusyaMilli Erkek TakımıMilli Basketbol Takımımız EuroBasketSports ArenaMüsabakayıBakan BakYOLUN BAŞINDAYIZ" MücadeleninMilli Erkek Basketbol TakımıHedefimize

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24