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Bakan Ömer Dinçer MGK toplantısına neden çağırıldı?

Cumhurbaşkanlığı, "Milli Eğitim Bakanı Dinçer'in, MGK'da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki öğretmen açığı ve eğitim alanındaki ihtiyaçlar hakkında sunum yaptığını açıkladı.

28 Şubat 2012 15:36

 

T24 - Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in dün yapılan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına davet edilmesinin önceki toplantıda kararlaştırıldığı belirtilerek, ''Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki öğretmen açığı ve eğitim alanındaki ihtiyaçlar hakkında bir sunum yapmışlardır. Bazı basın-yayın organlarında iddia edildiği gibi zorunlu eğitimin '4+4+4' şeklinde 12 yıla çıkarılmasını öngören yasa teklifi kesinlikle gündeme gelmemiştir'' ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Milli Eğitim Bakanı Dinçer'in dünkü MGK toplantısına katılmasıyla ilgili bazı basın-yayın organlarında yapılan yanlış anlamayı gidermek amacıyla açıklama yapılmasını istediği belirtildi.

MGK toplantılarına gündemin özelliğine göre, ilgili bakan ve kişilerin çağrılmasının Anayasa'da yer aldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bir önceki MGK toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in dünkü toplantıya davet edilmesi kararlaştırılmıştır. Milli Eğitim Bakanı Dinçer, toplantıda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki öğretmen açığı ve eğitim alanındaki ihtiyaçlar hakkında bir sunum yapmışlardır.

Bazı basın-yayın organlarında iddia edildiği gibi, zorunlu eğitimin '4+4+4' şeklinde 12 yıla çıkarılmasını öngören yasa teklifi kesinlikle gündeme gelmemiştir.''

 

 

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