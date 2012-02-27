MGK toplantısına Bakan Dinçer de katıldı



T24 - Başbakan Erdoğan, rutin mesaisine MGK toplantısı ile başladı. Toplantıya MGK üyesi olmayan Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de katılıyor. Bakan Dinçer’in yeni eğitim sistemiyle ilgili olarak kurula bilgi vereceği belirtildi.



Geçirdiği ikinci ameliyatın ardından bir süre dinlenen ve çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısıyla rutin mesaisine başladı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan Şubat ayı olağan toplantısı saat 13.55'te başladı.



Sürpriz konuk



Kurulun önemli gündem maddeleri arasında Suriye’deki durum ve terör olaylarının bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in de MGK toplantısına katıldığı belirtildi. Bakan Dinçer’in kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen ve 12 yıllık kesintisiz eğitimi düzenleyen kanun teklifiyle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

Bakanlık kaynakları ise bu katılımın aylar öncesinden planlandığını kaydetti.



MGK öncesi toplantı



Bu arada, toplantı öncesinde Başbakan Tayyip Erdoğan, kurul üyesi bakanlarla bir araya geldi. Başbakanlık Resmi Konutu'nda 1 saat 45 dakika süren toplantıya Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.



Erdoğan grupta konuşacak



Erdoğan Salı günü ise TBMM’de partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Pazartesi günleri yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ise Çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Son olarak 30 Ocak’ta toplanan Bakanlar Kurulu yoğun bir gündemde Çarşamba günü Başbakan Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan’ın Perşembe günü ise haftalık olağan görüşmelerini gerçekleştirmesi beklenirken, rutin program kapsamında çeşitli kabullerinin de olması öngörülüyor.