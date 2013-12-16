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Dünya

Bakan olan siyasetçi, ilk iş model sevgilisini tanıttı

Danimarka'da Gıda Bakanlığına getirilen Dan Jörgensen, mutluluğunu model sevgilisiyle öpüşerek kutladı

16 Aralık 2013 13:07

Danimarka'da yapılan kabine değişikliğinde Gıda Bakanlığına getirilen Dan Jörgensen görevi teslim aldıktan sonra ilk görevine giderken evine uğradı. Evin önünde annesi ve sevgilisi tarafından karşılanan ’Çiçeği burnunda’ bakan Jörgensen, model sevgilisi Sofi Jagert'i dudaklarından öperken "İşte benim sevgilim" dedi ve beraberindeki TV 2 muhabirini tanıttı. Dan Jörgensen, sevgilisini başından çekip dudaklarından uzunca öperken, TV 2 muhabiri ve danışmanı bakışlarını başka yöne çevirmeye çalıştı.

TV 2 kanalı akşam haberlerinde Dan Jörgensen’in iç çamaşırı modeli sevgilisi Sofi Jagert’i ilk kez kamuoyuna açıklarken vücut ölçülerinin 92-62-91, boyunun 179 santim, ayak ölçüsünün 40 olduğunu ve 40 beden giydiğini de anlatmaktan geri kalmadı. Sofi Jagert, bakan sevgilisinin kendisini kamera önünde öpmesiyle ilgili konuşmak istemezken, Gıda Bakanı Dan Jörgensen, basın sözcüsü aracılığı ile yaptığı açıklamada, sevgilisiyle bir süre önce birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi. 

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