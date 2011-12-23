Bakan o davaya müdahil olmak istedi

T24

Kocanın kamu adına cezalandırlmasını istedi



Türkiye'de bir ilk



Egedensonsoz.com internet sitesinde Işıl Öztürk'ün haberine göre, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Fatma Şahin bakanlığın hukuk müşavirini göndererek Dikili’de boşanmak istediği eşi Hüseyin Civek tarafından 22 bıçak darbesiyle öldürülen Selma Civek’in davasının son duruşmasında müdahil olmak istedi. Ancak savcı, Dikili’deki kadın cinayetinden bakanlığın zarar görmediğini savunarak, müdahillik isteğinin reddedilmesi yönünde görüş belirtti. Katil zanlısı kocanın avukatının da benzer taleple gelmesi üzerine mahkeme, son kararı vermek için bakanlıktan ek belgeler isteyerek müdahil olma talebine ilişkin kararı bir sonraki celseye bıraktı.Bakan Şahin, mahkemeye sunduğu dilekçede katil kocanın suçunun sabit olduğunu belirtip kamu adına cezalandırılmasını talep etti. Dikili’de yaşayan 46 yaşındaki Selma Civek, 14 Ocak 2011'de, motosikletiyle evine giden Kabakum mevkisinde karşılaştığı boşanmak istediği eşi Hüseyin Civek tarafından 22 bıçak darbesiyle öldürülmüştü.Türkiye’de ilk kez bir kadın cinayetine doğrudan müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şahin davaya Ankara’dan Hukuk Müşaviri Birsel Kurt’u gönderdi. Davaya bakanlık avukatı olarak katılmak isteyen Kurt, mahkemede önemli açıklamalar yaptı.Kadına yönelik şiddet olaylarının artması nedeniyle hükümetin ve de bakanlığın bu konuda çokkararlı bir tutum izlediğini söyleyen Avukat Kurt, mahkeme heyetine hükümetin yeni yasal düzenlemelerle kadına yönelik şiddet davalarına katılmak için hazırlık yaptığını anlattı. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı özel hukuk birimleri oluşturma kararı alındığını açıklayan avukat Kurt, “Türkiye’nin 81 ilinde bakanlığa bağlı ilk etapta 90 avukat görev yapacak. Bu avukatlar şiddet gören kadınlar başta olmak üzere her türlü cinsel istismar davalarında mağdurların yanında müdahil olarak davalara katılacak. Bakanlığımız şiddet gören kadınlara hukuksal desteğin yanı sıra başta çocuklar olmak üzere her türlü şiddet ve cinsel istismar davalarının tarafı olacak’ dedi.