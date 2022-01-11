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Ekonomi

Bakan Nebati TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi

Toplantı basına kapalı gerçekleştiriliyor

11 Ocak 2022 15:40

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Nebati'nin, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamındaki buluşma Bakanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Görüşmede, Nebati'nin TÜSİAD'ın talep ve önerilerini dinlemesi, "Türkiye Ekonomi Modeli" kapsamında devreye alınan yeni enstrümanların ve gelecek dönemde hayata geçirilecek yeni adımların ele alınması bekleniyor.

Toplantı, basına kapalı devam ediyor. (AA)

Nurettin NebatiTÜSİADSimone Kaslowski
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