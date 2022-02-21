Bakan Nebati TİM Başkanı İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) heyetiyle bir araya geldi. Görülme ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nebati, toplantıda yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ve son dönemde devreye alınan uygulamalar kapsamında bir istişare toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Nebati paylaşımında şunları kaydetti:

"Bugün @turkihracat ve Başkanı @ismail_gulle ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. Katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelerimize devam ediyoruz.

Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz başta olmak üzere son dönemde devreye aldığımız uygulamalar ve ekonomideki güncel meseleler ile ilgili kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik."