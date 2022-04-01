Bakan Nebati ticareti bırakmadı; aile şirketindeki yönetim kurulu üyeliği devam ediyor

Lütfi Elvan'nın istifasının ardından 2 Aralık 2021 günü Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Nureddin Nebati hâlâ hissedarı olduğu şirkette görev almaya devam ediyor.

Ticaret sicil kayıtlarına göre Nureddin Nebati'nin hali hazırda İstanbul'da kurulu bulunan bir şirkette hissesi var.

Sözcü'nün haberine göre BG Mağazacılık Dış Ticaret Sanayi ve Yatırım Anonim Şirketi adlı firma 13 Aralık 2011 tarihinde 50 bin lira sermaye ile kuruldu. Tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin alım ve satımı üzerine faaliyet gösteren bu şirkette imtiyazlı yüzde 15'lik paya sahip olan Nureddin Nebati'nin imtiyazsız da yüzde 15 hissesi bulunuyor. Diğer aile üyeleriyle ortak olan Nureddin Nebati, BG Mağazacılık adlı şirkette 26 Şubat 2021 tarihinden bu yana yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yapıyor ve Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre bu görevi 2024 yılına kadar devam edecek.

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Erdoğan dahil pek çok siyasetçi ticari hayatına son vermişti

Fahrettin Koca, 10 Temmuz 2018 tarihinde Sağlık Bakanı olduktan sonra Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri adlı şirketteki görevlerini 21 Temmuz 2018'de bırakmıştı.

Yine 10 Temmuz 2018'de Kültür ve Turizm Bakanı olarak atanan Mehmet Nuri Ersoy sahibi olduğu Ets Ersoy Turistik Servisleri Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu başkanlığı görevinden bir gün sonra yani 11 Temmuz 2018'de ayrılmıştı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında istifa eden eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bakanlık koltuğuna oturduktan sonra 2002 yılında 10 bin liraya kurduğu Maya Okulları'ndaki hissesini kardeşi Oktay Selçuk'a devretmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da eleştiriler üzerine ticari hayatına son vermişti.