Bakan Nebati'nin yerine getirileceği iddia edilen Mehmet Şimşek cephesinden ilk açıklama

Eski Maliye Bakanı. Mehmet Şimşek cephesinden, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yerine getirileceği iddiasına ilişkin olarak yapılan açıklamada "Bunlar dedikodu" denildi.

Cumhuriyet'ten Rabia Azra Sözcü'ye konuşan Mehmet Şimşek'e yakın bir kaynak "Bunlar tamamen dedikodudan ibaret. Mehmet Bey, Doha, Londra, New York ve Paris merkezli uluslararası fon ve yatırım bankalarını yönetiyor. Dolayısıyla çok yoğun, gündeminde siyaset yok" ifadelerini kullandı.

"Mehmet Şimşek'in bakanlık teklifine cevabı ne olur" sorusuna verilen yanıtta ise "Bakanın zaten kendi işleri var. Dedikodu kelimesi burada çok önemli çünkü birileri sürekli bir şeyler uyduruyor. Kendi programı zaten yeterince dolu" diye yanıt verdi.

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