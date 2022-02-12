Bakan Nebati'nin kardeşine ait giyim şirketi 3 ayda 9 yeni şube açtı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin kardeşine ait giyim şirketi, Bakan Nebati'nin göreve getirilmesinden sonraki 3 ayda 9 yeni şube açtı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre 1979'da kurulan ve referansları arasında TÜRGEV'e yer veren Nebati'nin aile şirketinin yatırım atağı, ticari sicil verilerine yansıdı. "Nebbati" isimli şirkete ait işletmeler arasında bulunan BG Store üç ayda 9 yeni şube açtı.

Diğer yandan söz konusu dönemde açılan dokuz şubeden üçünün, İstanbul’daki lüks AVM’lerin içinde olduğu bildirildi.

BG Store’a özel ilgi gösteren Nebati ailesi, bu işletme adı altında tam 110 mağaza açtı. Bu mağazaların 97’si yurt içinde, 13’ü ise yurt dışında faaliyet gösteriyor. Yurt dışındaki mağazalar Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Gürcistan, İngiltere, Dubai ve Kuzey Irak’ta bulunuyor. Çocuklara yönelik kıyafetlerin satıldığı BG Store’da tişörtler ortalama 230 TL, ceketler 600 TL, montlar 800 TL, elbiseler 700 TL, kazaklar ise 920 TL’den alıcı buluyor.