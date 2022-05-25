Bakan Nebati, Mısır ziyareti öncesi İKB Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ile online görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1-3 Mayıs'ta İslam ve Kalkınma Bankası (İKB) Yıllık Toplantıları kapsamında Mısır'a yapacağı ziyaret öncesi İKB Başkanı Muhammad Sulaiman Al Jasser ile çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıyı sosyal medya hesabından duyuran Nebati "İslam Kalkınma Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında 1-3 Haziran 2022 tarihlerinde Mısır’da gerçekleştireceğimiz yüz yüze görüşme öncesinde İKB Başkanı Sn. Muhammad Sulaiman Al Jasser ile bir videokonferans görüşmesi yaptık. Oldukça verimli geçen görüşmede İslam Kalkınma Bankası ile ilişkilerimizi detaylıca ele aldık." dedi.

9 yıl sonra ilk ziyaret

Bakan Nebati'nin İKB toplantıları sebebiyle Mısır'a yapacağı ziyaret, Mısır'da darbe yoluyla iktidara gelen Abdülfettah es-Sisi yönetimiyle bozulan Türkiye-Mısır ilişkileri kapsamında 9 yıl aranın ardından ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.