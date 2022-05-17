Bakan Nebati kredi kartı kullanan kişi sayısını açıkladı, borç tutarını yanıtsız bıraktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kredi kartı müşteri sayısının Aralık 2021 tarihi itibariyle 29 milyon 978 bin 121 kişi olduğunu açıklarken, borç tutarına ise yanıt vermedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kredi kartı borçları ve diğer borçlar nedeniyle icra takibine düşen kişilerin durumunu Meclis gündemine taşıdı. Borçlara dair sayısal verilen açıklanmasını isteyen Gürer, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle önerge verdi.

CHP’li Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 2021 yılı aralık ayı itibariyle kredi kartı müşteri sayısının 29 milyon 978 bin 121 olduğunu açıkladı. Bakan Nebati, soru önergesinde yer alan diğer soruları ise yanıtsız bıraktı.

Vatandaşın ifadesi ile kredi kartlarına “takla attırarak” borcu borçla kapatma süreci yaşandığını belirten Gürer, "Bireylerin bankalara ve finansman şirketlerine olan (konut, taşıt, ihtiyaç ve kredi kartı) borcu (takiptekiler de dahil) 6 Mayıs itibariyle 1 trilyon 115 milyar liraya yükselmiştir. Kredi kartları nedeni ile icralık olan çok sayıda yurttaş varlığına karşın bakan bu konuda rakam vermekten kaçınması sorunun boyutunun ne kadar büyük olduğunun da göstergesidir” dedi.