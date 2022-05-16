Bakan Nebati: Konut paketinin açıklanmasının ardından 65 bin kişinin fiyat artışı yaptığını tespit ettik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün konut sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Nebati açıklanan konut paketinin ardından bazı ev sahiplerinin fiyatları yükseltmesine ilişkin olarak "Faiz paketinin ardından yaklaşık 65 bin kişinin fiyat artışı yaptığını tespit ettik" ifadesini kullandı.

Nebati toplantının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise stokçuluğa ve fırsatçılığa müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek "Konut sektörüne yönelik açıkladığımız destek paketi dahil olmak üzere piyasadaki fiyatları mercek altına alarak birçok sektöre ilişkin denetimlerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyor, fiyat değişimlerini yakından takip ederek detaylı bir şekilde denetliyoruz" demişti.

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