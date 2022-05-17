Bakan Nebati'den konut fiyatları için belediyelere çağrı: Yerel yönetimler de destek verirse özellikle İstanbul'da bu yıl içinde konut ihtiyacını karşılarız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Nebati, Kur korumalı mevduat (KKM) gibi finansal araçlarla enflasyonun tetikleyicisi olan döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların önüne geçildiğini ifade etti. Nebati'nin söz konusu konuşmayı yaptığı dakikalarda ise dolar/TL 15,85 seviyesine fırladı.

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Nebati ayrıca enflasyonun "mutlak" suretle kontrol altına alınacağını belirterek "Önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis ederek halkımızın alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak konusunda kararlılığımız nettir" açıklamasında bulundu.

Konut fiyatlarındaki artışa karşı belediyelere çağrıda bulunan Nebati "Yerel yönetimler de bu konuda bize destek verirlerse özellikle İstanbul'da hızlı bir şekilde ve özellikle de mahalle aralarındaki arsaların hızlı bir şekilde konut üretimini gerçekleştirecek imkanları seferber etmekle, bu yıl içerisindeki İstanbul'daki konut arzını karşılayacak şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Nebati'nin açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Mevcut küresel olumsuzluklara rağmen ülkemiz büyümeye devam ediyor ve öncü göstergeler ilk çeyrekte güçlü ve dengeli büyümenin devam ettiğini gösteriyor. İhracatta her ay rekor üzerine rekor kırıyoruz. Enerji hariç ihracatımız ithalatımızı geçmiş durumda.

Makro ekonomik hedeflerimize ulaşmakta finansal istikrarın öneminin farkındayız. KKM ve destekleyici enstrümanlarla enflasyonun önemli belirleyici olan döviz fiyatlarındaki dalgalanmaları büyük oranda engelledik, sıra beklentileri düzeltmekte. Şimdi hedefimiz enflasyon ataletini ve beklentisini düzeltmektir.

Sektörlerle yaptığımız toplantılarda temsilcilerin önüne rakamları koyuyoruz. Türkiye'deki gelişimi büyümeyi önlerine koyuyoruz. Sektörlerin hangi alanlarda nereden nereye geldiklerini kendileriyle paylaşıyoruz.

"Mutlak suretle enflasyonu kontrol altına alacağız"

Tüm dünya, son 40 yılın en yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya. Örneğin İspanya’da üretici fiyat artışları bir buçuk yıl içinde yıllık bazda negatif seviyelerden yüzde 40’ın üzerine ulaşmış vaziyette.

Bir çabamız var; bu çaba Türkiye'de enflasyonun mutlak suretle kontrol altına alınması ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesidir. Buna yapacağız. Bizimle birlikte olanlarla yapacağız. Bu işi başaracağız. Yanlış yapanın üstüne de gideceğiz. Şu anki enflasyonun bu rakamlara gelmesinde son dönemdeki en büyük etken beklentiler haline dönüşmüştür. Bu beklentileri hep birlikte kıracağız inşallah. Enflasyonla mücadele konusunda ne kadar hassas ve kararlı olduğumuzu bir daha tekrar ediyor ve vurguluyorum.

"Vatandaşlarımızın alım gücünü eskisinin de üzerine çıkaracağız"

Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Enflasyonla mücadele timlerimiz birçok sektöre karşı denetimlerini sürdürüyor.

Büyük ölçüde beklentilerdeki bozulmadan ve dışsal faktörlerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıtılması için gerekli adımları atıyoruz. Önümüzdeki dönemde fiyat istikrarını kalıcı olarak tesis ederek halkımızın alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak konusunda kararlılığımız nettir."

Belediyelere çağrı

Bakan Nebati yaşanan konut fiyat artışlarına ilişkin ise başta İstanbul olmak üzere belediyelere çağrı da bulunarak "Özellikle mahalle aralarında bekleyen arsalarımız hızlı bir şekilde yapılaştırılması konusunda tüm siyasi paydaşlarımızdan da yerel yönetimlerden de destek istiyoruz. Bakanlık olarak hedefimiz elimizden gelen her türlü gayreti konut piyasasında oluşan ihtiyacın hızlı bir şekilde giderilmesi noktasında adımlar atmaktır. Yerel yönetimler de bu konuda bize destek verirlerse özellikle İstanbul'da hızlı bir şekilde ve özellikle de mahalle aralarındaki arsaların hızlı bir şekilde konut üretimini gerçekleştirecek imkanları seferber etmekle, bu yıl içerisindeki İstanbul'daki konut arzını karşılayacak şekilde bir sonuçla karşı karşıya kalabiliriz" diye konuştu.