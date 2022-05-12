Gıda sektörüyle buluşan Bakan Nebati: Firmalarımızla fiyat politikalarında cesur adımlar atılması konusunda mutabık kaldık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, iş dünyasıyla görüşmeleri kapsamında bugün gıda sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası twitter hesabından açıklamada bulunan Nebati fiyat istikrarının oluşması için "var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Nebati paylaşımında "Politikalarımızın merkezine aldığımız, en temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren yem, kırmızı et, beyaz et ve yumurta üreticisi firmaların temsilcileri ile bir araya gelerek yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldırmak amacıyla uyguladığımız KDV indirimlerine ek olarak firmalarımızın da fiyat politikalarında cesur adımlar atması konusunda mutabık kaldık.

Fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçmek ve istikrara kavuşmasını sağlamak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Fiyatlarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık"

Nebati daha sonra yaptığı paylaşımda ise şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarla da bir araya geldiklerini belirterek "Fiyatlarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık" açıklamasında bulundu.

Nebati "Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın temsilcileri ile görüşmelerimize devam ediyoruz. Gıda toptancıları, şeker, yağ, süt ve peynir üreticisi firmalarda faaliyet gösteren iş insanları ile bir görüşme gerçekleştirdik. Enflasyon ataletini kırmanın öneminin bilinci ile fiyatlamalarda olağan dışı artışlara asla müsamaha göstermeyeceğimizi vurguladık." dedi.