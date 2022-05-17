Bakan Nebati: Enflasyonun ana sebeplerinden biri beklentiler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun ana sebeplerinden birinin de beklentiler olduğunu savunarak, "Beklentilerdeki katılığın kırılmasını beraber sağlayacağız" dedi.

Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) olağan genel kurulunda konuşan Nebati, amaçlarının enflasyonun Türkiye'de mutlak suretle kontrol altına alınması ve hedeflere gelmesi olduğunu belirterek, "bunu bizimle birlikte hareket edenlerle yapacağız" dedi.

Nebati, "Enflasyon beklentilerindeki katılığın kırılmasını önümüzdeki dönemde beraber sağlayacağız. Milleti enflasyon baskısı altında ezdirmemek için tüm adımları atmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Enflasyonla mücadele konusunda "hassas ve kararlı" olduklarını ifade eden Nebati, "Beklentilerdeki bozulma ve dışsal faktörlerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlara asgari yansımasının adımlarını atıyoruz" diye konuştu.

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