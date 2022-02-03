Bakan Nebati: Enflasyonda yüzde 50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum; umarım yanılmam

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon Nisan ayında yüzde 50'nin altında tepe yapacak" dedi.

Nebati, Japon Haber ajansı Nikkei’ye verdiği röportajda "Enflasyonda yüzde 50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam" dedi. Nebati verdiği demeçte ayrıca "Türk Lirası'nda daha fazla değer kaybı beklemiyorum" diye konuştu.

Bakan Nebati kur korumalı mevduata katılımın parasal büyüklüğünün ise salı günü itibariyle 272 milyar TL'ye ulaştığını açıkladı.

Türkiye’nin önemli bir enflasyon sorunuyla karşı karşıya kalacağını fakat dünyadaki diğer ülkelerin de aynı sorundan mustarip olduğunu belirten Nebati, “Ocak ayında enflasyonun yükselmesini ve belirli bir süre yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Yaz aylarında enflasyonun toparlanma kaydetmeye başlamasını ve Aralı kayında ise baz etkisinden dolayı keskin bir şekilde gerileyeceğini düşünüyoruz” diye ekledi.

"Büyüme yüzde 10-11 olacak"

2021 yılındaki büyümenin yüzde 10-11 civarında orta vadeli ekonomi programı hedeflerinin yukarısında geldiğini vurgulayan Nebati, 2022 yılında büyümenin orta vadeli ekonomi programı hedefleriyle uyumlu bir şekilde yüzde 5 civarında olmasını beklediklerini ifade etti.

"Hazine ve Merkez Bankası izleyici kalmaz"

Kur korumalı mevduat enstrümanı duyurulmadan önce Merkez Bankası’nın doğrudan ve dolaylı müdahalesi olduğunu kabul eden Nebati, enstrüman duyurulduktan sonra hiçbir müdahale olmadığını vurgulayarak “Duyurudan sonra olmuşsa bile bunlar sadece küçük dokunuşlardır” dedi.

Nebati, “Bundan dolayı bir merkez bankamız, kamu kurumlarımız ve ekonomi yönetimimiz var. Gerektiğinde müdahale edebilmek için. Gerekli olduğu takdirde tüm enstrümanları kullanırsınız. Hazine ve Merkez Bankası izleyici kalmaz” diye ekledi.

"2023'e tek haneli enflasyonla gideceğiz"

Nebati Türkiye'nin 2023 seçimlerine tek haneli enflasyonla gidileceğini ifade ederek şöyle dedi:

"Enflasyona karşı koruma sağlayacak enstrümanlar düşünüyoruz, ancak bu tür enstrümanlara şu an için ihtiyaç yok. 2023 haziran seçimlerine kadar tek haneli enflasyona sahip olacağız. Bu programı uygulamak için 18 aya ihtiyacımız var ve seçimlere kadar 17 ayımız var. "

"Yatırımcılarla görüşeceğim"

Nebati şöyle konuştu:

"Pazartesi ve salı günü Londra'da yatırımcılar ile bir araya geleceğim. Londra'dan sonra Cumhurbaşkanı'na BAE'de eşlik edeceğim ve G20'nin Jakarta toplantısına gideceğim. Ayrıca Bahreyn'i ve Londra'yı tekrar ziyaret edeceğim. Bahar aylarında Japonya, Çin ve Singapur'a gitmek istiyorum. Uyguladığımız politikadan dönüş yok ve gündemimizde faiz artırımı yok. "