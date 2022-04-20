Bakan Nebati duyurdu: Vergi Denetim Kurulu'nda sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma modeli yürürlüğe girdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Vergi Denetim Kurulu bünyesinde sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma genelgesinin yürürlüğe konulduğunu duyurdu.

Nebati sosyal medyadan yaptığı paylaşımda oluşturulacak yeni modelle vergi mükelleflerinin azami seviyede gözetileceğini ifade ederek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye yönelik çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Nebati'nin paylaşımları şöyle:

"Vergi Denetim Kurulu bünyesinde 2 yıl önce oluşturulan uzmanlaşma modelini bir ileri seviyeye taşımak amacıyla; Vergi Denetim Kurulu bünyesinde sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşma genelgesini yürürlüğe koyuyoruz.

Oluşturacağımız bu uzmanlaşma modeli ile mükellef haklarının korunması ve gözetilmesi konusunda duyarlılığın artmasını, mükellef haklarının azami seviyede gözetilmesini sağlıyoruz.

Şeffaf, öngörülebilir ve etkin bir inceleme sürecinin geçirilmesini, inceleme konuları ve sektörler itibarıyla uzmanlaşmanın azami seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz.

Bu uzmanlaşma modeli ile verimlilik, etkinlik ve nitelik anlamında hem vergi denetimi açısından olumlu sonuçlar ortaya çıkacak hem de mükelleflerin vergiye gönüllü uyumu artacaktır.

Bakanlık olarak mükelleflerimizin haklarını korumaya, kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadeleye yönelik çalışmalarımıza süreklilikle devam edeceğiz."