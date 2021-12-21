Bakan Nebati: Dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'da açıklayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bankaların dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili işlemlere gün içinde başlayacağını bildirdi.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını saat 14:00'te açıklayacağız. Bankalarımız da gün içerisinde işlemlere başlayacaktır. Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı ardından yaptığı artan döviz kurları için yeni finansal araçların devreye alınacağını açıklamıştı. Erdoğan yaptığı konuşmada mevduat sahiplerine kur farkı ödeneceğini açıklayarak sistemi şöyle anlatmıştı:

"Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek"

Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından 18,30'un üzerinde seyreden dolar kuru 13,50 seviyelerine kadar geri çekilmişti.

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