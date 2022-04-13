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Ekonomi

Bakan Nebati'den Borsa İstanbul değerlendirmesi: Piyasalarımızda güven ve istikrarı güçlendirecek adımları atmaya devam edeceğiz

Borsa İstanbul rekor kırdı

13 Nisan 2022 10:35

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul, BIST100 endeksinin tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırmasını sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Borsanın rekor haberini sosyal medya hesabından alıntılayan Nebati "BIST 100 Endeksi dün tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirerek bir rekora imza attı. Piyasalarımızdaki güven ve istikrar iklimini güçlendirecek adımları atmaya hız kesmeden devam edeceğiz." dedi. 

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi dün 2.463,76 puanla tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks bugün de açılışta yüzde 0,77 artarak 2.482,66 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden güne başladı.

TIKLAYIN: Borsa rekor tazeledi

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