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Ekonomi

Borsa rekor tazeledi

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.474,70 puana, kapanış rekorunu da 2.463,76 puana taşıdı

12 Nisan 2022 18:47

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 kazançla 2.463,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi 2.474,70 puana taşıdı.

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