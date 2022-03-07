Bakan Nebati, DEİK heyetiyle bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Nebati, Twitter hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri ele aldıkları verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, iş dünyası ile istişarelere devam edeceklerini bildirdi.

Toplantının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulunan DEİK Başkanı Olpak da DEİK ofisinde ağırladıkları Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile yaklaşık 3 saat süren çok geniş bir perspektifte, detaylı bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Olpak, toplantıda ülke ekonomisi ve dünyadaki gelişmelere ilişkin geniş değerlendirmeler yaptıklarını belirterek, "Bir de sıcak gündemimiz var; Rusya-Ukrayna savaşı. Savaş, hiçbirimizin istediği bir şey değil. Sonuçları itibarıyla baktığımızda, Türkiye olarak, her iki ülkeyle çok yoğun ekonomik ilişkileri olan bir ülkeyiz. Hem Rusya'yla hem de Ukrayna'yla... Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Her iki ülkeden de vazgeçmeyi düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaşın Türkiye'ye lojistik açısından olumsuz etkisine değinen Olpak, şöyle devam etti:

"Her iki ülkeden de ciddi şekilde hem ham madde hem de gıda maddesi ithalatımız var. Bu işin lojistik tarafında karşımıza çıkan sorunlar var. Bir de hadisenin mali ve finansal boyutunda sorunlar var. Para transferleri dahil olmak üzere Rusya'ya yapılan kısıtlamaları düşündüğümüzde, bundan sonraki süreçte nelerle karşı karşıya kalınacağının değerlendirmesini yapabilme imkanı yakaladık. Tablonun elbette olumsuz taraflarının hepimiz farkındayız. Ama çözülebilmesine yönelik olarak, mevcut finansal sistemde Türkiye üzerinde bir kısıtlama ve ambargo olmadığı için kendi sistemimizde nasıl çözüleceğini detaylı bir şekilde konuştuk."

"Kur korumalı mevduatın vadesinin 3 aya inmesinden memnun olduk"

Nail Olpak, kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına ilişkin tebliğlerde yapılan değişikliklerle vadesi gelen mevduatlara yenileme ve tüzel kişilere de 3 ay vade imkanı sağlandığını hatırlattı.

Kur korumalı mevduat konusunda 6 ay vadenin uzun olduğu noktasında kendilerinin talepleri bulunduğunu aktaran Olpak, "O talebin bugünkü tebliğle 3 aya indirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti, hem de yıl sonuna kadar birden fazla defa aynı haktan yararlanabilmenin memnuniyetini Sayın Bakana ifade ettik." dedi.

Toplantıda Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) destek paketine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Olpak, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi'nin (İGE AŞ) ihracatçı için teminat konusunda bir çözüm kanalı olabileceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin göreve geldikten hemen sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iş dünyası, reel sektör temsilcileri ve STK başkanları ile buluştuğunu anımsatan Olpak, sonraki süreçte de Nebati'nin küçük gruplar halinde farklı STK'larla, konular özelinde toplantılar yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Olpak, iş dünyası için iletişimin ve öngörebilmenin önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İletişimin de o öngörülebilirliği sağlayan temel unsurlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Nedir öngörülebilirlik? Hep dövizi konuşuruz, faizi konuşuruz, seviyelerini konuşuyoruz. Bizim için dövizin veya faizin seviyesinin öneminden çok daha önemli olan kısmı ise onun öngörülebilir olması. Yani makul bir bant içerisinde hareket edip etmediğini görmektir. Bunu anlamanın en önemli yollarından birisi de iletişim. Bizim Sayın Bakan'da bugüne kadar gördüğümüz iletişime açık olması. Yapabileceklerini net bir şekilde, 'yapabiliriz', değerlendirilebileceklerini 'değerlendirelim', eğer olmayacak bir şey varsa da bizlere o toplantı içerisinde 'hayır, mevcut imkanlarımız bunu sağlamaya yetmiyor' şeklinde ifadesini gerçekten önemli buluyoruz." (AA)