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Politika

Bakan Nebati, AKP'ye yeni modeli anlattı: Üst gelir grubu değil tersine alt gelir grupları kazanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'kur korumalı TL mevduatı' konusunda AKP Meclis Grubu'na sunum yaptı.

23 Aralık 2021 07:46

AKP Grubu'na “kur korumalı TL mevduat” sistemini anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sistemden asıl alt gelir gruplarının kazançlı çıkacağını söyledi.

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre; Bakan Nebati AKP milletvekillerine bu yeni mevduat hesabı olanağı ile üst gelir grubunun değil, tersine alt gelir grubunun kazançlı çıkacağını anlattı. Döviz kurundaki artışın zamlar ve maaşlarda erimelerle alt gelir grubunu olumsuz etkilediğine dikkat çeken Bakan Nebati, “Marketteki pahalılıktan alt gelir grubu zarar görüyor. Bu dövizin oturmasının en büyük faydası dövizden para kazanana değil bankada parası olmayana” mesajı verdi.

Bakan Nureddin Nebati sunumunda kısa sürede tüm sorunların çözülemeyeceğini ancak şimdilik bir toparlanma yaşandığını, Hazine’deki kaynakla ilgili de sorun olmadığını söyledi.

Bakan Nebati’nin sunumunda faiz düşüşü ile ilgili de gelecek aylara dair bir öngörüde bulunmadığı öğrenilirken AKP'li bir yönetici, Merkez Bankası faizinin 9-10’a inmesinin sürpriz olmayacağını söylerken, “Benim tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan faizi indirmeye devam eder” dedi. 

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