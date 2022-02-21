Bakan Nebati 3 sektörün temsilcileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonominin önemli aktörlerinden otomotiv, ihracatçılar ve deniz ticaret odası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati görüşmeyle ilgili Twitter'dan "Katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelerimize devam ediyoruz." açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) ve İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) yöneticileriyle görüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek, yürürlüğe koydukları yeni ekonomik adımlara ilişkin görüş alışverişini sürdürüyor. Bakan Nebati bu kapsamda bugün sırasıyla TİM, OYDER ve İMEAK heyetleriyle bir araya geldi. Nebati, bu görüşmeleri Twitter hesabından duyurdu. Nebati’nin açıklamaları şöyle: "Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın etki ve çıktılarını detaylı bir şekilde aktardık" “Bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Sayın İsmail Gülle ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldik. Katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelerimize devam ediyoruz.” “OYDER Başkanı Sayın Turgay Mersin ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldik. Sektörel bazlı görüş ve önerilerin yanı sıra uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın etki ve çıktılarını detaylı bir şekilde aktardık.” "İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Sayın Tamer Kıran ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladığımız toplantıda, uyguladığımız aksiyon adımlarını ve sektöre yönelik detayları ele aldık."