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Ekonomi

Bakan Nebati 3 sektörün temsilcileriyle görüştü

"Katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelerimize devam ediyoruz"

21 Şubat 2022 20:40

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonominin önemli aktörlerinden otomotiv, ihracatçılar ve deniz ticaret odası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati görüşmeyle ilgili Twitter'dan "Katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelerimize devam ediyoruz." açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) ve İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK) yöneticileriyle görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek, yürürlüğe koydukları yeni ekonomik adımlara ilişkin görüş alışverişini sürdürüyor. Bakan Nebati bu kapsamda bugün sırasıyla TİM, OYDER ve İMEAK heyetleriyle bir araya geldi. Nebati, bu görüşmeleri Twitter hesabından duyurdu. Nebati’nin açıklamaları şöyle:

"Uygulamaya koyduğumuz politikalarımızın etki ve çıktılarını detaylı bir şekilde aktardık"

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