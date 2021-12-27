Bakan Nebati: 20 Aralık'ta dolar satılmadı, kamu bankaları devreye girmedi; bireysel satıcılar devreye girdi, birbirleriyle yarıştılar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'kur korumalı mevduat sistemi'ni açıkladığı 20 Aralık'ı 'tarihi bir gün' olarak nitelerken, "O gece dolar satılmadı. Kamu Bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar" dedi.

Bakan Nebati, A Haber-A Para ortak yayınında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Döviz kurlarının 'rekabet edilebilir seviyelerde' olması gerektiğini söyleyen Nebati, yüksek faiz olmayacağını belirtti.

Nebati, "Türkiye 19 yıldır AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımızla büyük bir dönüşüm gerçekleşti. Türkiye altyapısını tamamlayan ender ülkelerden biri. Bir çalışmayı en üst noktaya getirdikten sonra bunu güncellemeniz gerekiyor. Aksi takdirde iniş başlar. Bazı olaylar her şeyi bir anda değiştirebiliyor" şeklinde konuştu.

Ekonomiye saldırılar olduğunu öne süren Nebati, şöyle konuştu:

"Mayıs 2013'te Gezi Olayları'ndan önce 135 milyar dolara çıkmış Merkez Bankası rezervi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun için bazı adımlar attı. 2019'daki iki tane büyük saldırı ve birçok büyük olay oldu. Artık o kadar hazırız ki...

"Bu model Sayın Cumhurbaşkanımızın idealindeki araçlarından biri oldu.

"Altyapımız da bu ekonomik modeli karşılayacak bir seviyeye ulaştı. Dışarıdan yapılan atakları da daralttık. Sürekli bir psikolojik harp vardı. Dolar 20 TL olacak, sahte ve yalan haberler vardı. Doğru olmayan ve sürekleri bireyleri dövize yönlendiren haberler vardı. Hep içeriye doğru oynadılar. Küçükleri kullandılar. Ufacık tasarrufları olan bu bireyleri ekonomiyi daraltacak şekilde kanalize ettiler."

"Sade vatandaşın dövizle ne alakası var"

Kurdaki dalgalanmaların sona erdiğini savunan Bakan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şey yapmamış olsun. Şu fakir fukaranın hastane kapısına gitmemesi bile, başkasına muhtaç olmama duygusunu yaşaması yeterli. Bugün Türkiye'de hiçbir partinin mensubuna minnet duymuyor. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirdi.



Türkiye'de kaç kişinin, firmanın borcu var. Biz bilmiyor muyuz. Sade vatandaşın dövizle ne alakası var. Adamları koşturdular döviz bürolarının önüne. Ne hakkınız var onları zarar ettirmeye. Kusura bakmayın. AK Parti iktidarı sizin oyuncağınız değil. Cumhurbaşkanımız o masum insanların oylarıyla buraya geldi. Hak hukuku gözeterek buraya geldi. Rakamlar gerçekler burada. Algı operasyonlarının süresi kısıtlıdır. Ellerinde patladılar. Gidip ağlasınlar.

"Kur ataklarını pazartesi günü bitirdik"

Nebati, 'yeni model'e ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız modeli açıkladı. Bireylerimiz 20 Aralık'ta dövizlerini bozdurmaya başladı. 20 Aralık tarihi bir gündür. Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Ekonomi ve siyasal literatüre de girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenilirliği ve itibarını da görmüş olduk. Kur ataklarını pazartesi günü bitirdik.

"O gece dolar satılmadı. Kamu Bankaları devreye girmedi. Hiç kimse devreye girmedi. Bireysel satıcılar devreye girdi. Birbirleriyle yarıştılar.

"Türkiye'de para politikası ile mali politikanın birlikte yürüdüğü bir sürecin içerisindeyiz. Başarımızın birinci önceliği Sayın Cumhurbaşkanımızın duruşu, ikincisi ise uyumlu çalışmamız."