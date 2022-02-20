Bakan Nebati: 155,9 milyar liralık alacak yapılandırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine verdiği cevapta, kamu alacaklarının yapılandırılması nedeniyle 5 milyon 876 bin mükellefin başvuru yaptığını, 155,9 milyar TL tutarındaki alacağın yapılandırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle dendi:

"09.06.2021 tarih ve 31506 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile Vergi Dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlar ile bunlara bağlı olan veya olmayan fer'i alacakların daha uygun koşullarda ödenmesi konusunda vatandaşlarımıza çok önemli imkan ve kolaylıklar getirilmiştir.

7326 sayılı Kanun kapsamında 5.876.279 mükellef başvurusu bulunmakta olup, toplam 155,9 milyar TL tutarında alacak yapılandırılmıştır.

Diğer hususlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uhdesindedir."