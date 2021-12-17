Bakan Nebati '1261 lira' demişti; şehir merkezlerinde ortalama kiralar ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna yeni oturan Nureddin Nebati Türkiye'de "şehir merkezindeki kiraların ortalama 1261 lira olduğu" görüşünü dile getirdi. Bakan Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmasında muhalefet vekilleri tarafından bu açıklaması sebebiyle eleştirilince verilerin kendisine ait olmadığını savundu ve "Kaynak, Numbeo Yaşam Maliyeti Veri Tabanı" dedi.

İndependent Türkçe'den Mehmet Efe Altay'ın haberine göre Bakan Nebati'nin bu ifadeyi kullanırken hangi "şehir merkezlerini" referans aldığı bilinmese de Numbeo verileri farklı rakamları işaret ediyor.

Dünya ülkeleri ve kentleri ile ilgili büyük bir veri tabanına sahip olan Numbeo'da Türkiye'nin 50'den fazla şehrindeki ortalama yaşam maliyetleri paylaşılıyor.

50 şehirde ortalama kira 2495 lira

Sitede her bir kent için kira ortalaması ayrı ayrı bulunmuyor ancak 50 şehir için ortalama kira, Bakan Nebati'nin bahsettiği gibi 1261 lira değil 2495 lira olarak hesaplanmış. Bu rakam şehir merkezinde 1 yatak odalı bir ev için veriliyor.

Türkiye için gayrimenkul değeri hizmeti sunan Endeksa'da da kiralar konusunda Nebati'yi doğrulayan bir veri bulunmuyor.

Endeksa'nın 2021 Kasım sonu verilerine göre ortalama 110 m2 olarak kiralık konut büyüklüğünde, m2 fiyatı 15 lira olarak hesaplanıyor. Bu verilere göre ülkede ortalama kira fiyatı 1650 lira olarak hesaplanıyor.

Endeksa verilerinde Türkiye'nin 3 büyük şehrinde ise ortalama ev kiraları; İstanbul'da ortalama 100 metrekare, 2100 lira, İzmir'de ortalama 110 metrekare, 1980 lira, Ankara'da ortalama 110 metrekare, 1560 lira şeklinde.

İstanbul'da kiralık metrekare fiyatı 25 lira

25 milyon nüfusunun yaşadığı bu üç il için Türkiye'nin önemli emlak sitelerinden birisi olan sahibinden.com'un da farklı bir verisi var.

Sitenin kasım ayında yayımladığı rapora göre Türkiye'de ortalama kiralık metrekare fiyatı 25 liraya yükseldi.

Sahibinden'e göre üç büyük şehirde metrekare başına kira fiyatları; İstanbul'da 38 TL, Ankara'da 18 TL ve İzmir'de 25 TL

Verilere göre daireler İstanbul'da ortalama 4 bin 702, İzmir'de 3 bin 65, Ankara'da 2 bin 409 liraya kiralanıyor.

1250 liraya merkezde ev yok

Türkiye'nin önde gelen emlak sitelerine bakıldığında da 1250 liraya kiralanabilecek daireler şehir merkezlerinde bulunmuyor.

İstanbul'da bu rakama ancak kiralık oda bulunabilirken, İzmir ve Ankara'da şehir merkezlerinin dışarısında "stüdyo" olarak kabul edilen daireler ile 1+1 evler bulunabiliyor.