Bakan Nebati 1 Mart'ı işaret etmişti; 'Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'nde detaylar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi" bugün itibarıyla devreye alındı. Proje kapsamında yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 1 Mart itibariyle 81 ilde "en az" bir adet olmak üzere bin 500'ün üzerinde kuyumcuların da dahil olacağı çalışmaların başlatılacağını duyurmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yaptığı duyuruda "Darphane Çeyrek Altın Sistemi", "Kuyumcu Altın Değerlendirme (KAD-SİS)", "Banka Altın Değerlendirme Sistemi (Banka ADS)" sistemlerinin detaylarını açıkladı.

Proje kapsamında vatandaşlar, 81 ilde altın toplama günlerini beklemeden altınlarını bankalara yatırabilecek. Altın Değerleme Noktasında yetkilendirilmiş kuyumcular üzerinden yapılacak altın yatırma işlemleri için masraf ödenmeyecek, kişiler bankaya yatırılan altınlardan gelir elde edecek.

Proje kapsamında banka altın hesapları ilgili mevzuat çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında olacak.

Altın ya da TL olarak çekilebilecek

Vatandaşlar kuyumcular üzerinden ziynet, işlenmiş veya hurda gibi fiziki altınlarını sisteme teslim edecek ve ister bankalarda bulunan altın hesaplarına isterse teslim ettiği altının Türk lirası karşılığının TL cinsi hesaplarına aktarımını talep edebilecek.

Söz konusu aktarım anlık gerçekleşecek. Kişiler, finansal sisteme aktardığı altın tasarrufunu, tercih ettiği şekilde değerlendirildikten sonra tekrar fiziki olarak çekmek istediğinde kuyumcu ve banka dağıtım kanalları üzerinden alabilecek.

Darphane Çeyrek Altın Sistemi nedir?

Darphane Çeyrek Altın sisteminde, vatandaşlar, bu sisteme dahil bankalarda ya da finans katılım bankalarında; Darphane tarafından üretilen çeyrek, yarım, tam ve iki buçukluk ve beşlik altın türünde adet fark etmeksizin “Çeyrek Hesap” ya da “Kazandıran Çeyrek Hesap” açarak, hesaplarına fiziki birikimlerini yatırabilecek.

Müşteriler, arzu ettiği takdirde yine Darphane tarafından üretimi yeni gerçekleştirilen altınlarını fiziki olarak, bağlı oldukları bankaya bir gün öncesinden bildirmek kaydıyla giderek alabilecek.

İlk etapta, Darphane Çeyrek Altın Sistemi'nde Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım bankaları işlem yapacak.

KAD-SİS Nedir?

Kuyumcu Altın Değerlendirme (KAD-SİS) sistemiyle yatırımcılar, Türkiye'nin her bölgesinde yetkili kuyumcular aracılığıyla fiziki altınlarını banka hesaplarına aktarabilecekler.

Bakan Nebati, 1 Mart'ı işaret ederek her şehirde en az bir tane olmak üzere bin 500 kuyumcunun sisteme dahil edileceğini ve bu sayının sene sonu ülke genelinde 10 bine çıkmasını hedeflediklerini ifade etmişti.

Ayrıca Nebati, her ilde bankaların en az bir şubesinin söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmek üzere dönüştürüleceğini de kaydetmişti.

Banka ADS nedir?

Banka Altın Değerleme Sistemi (ADS) sisteminde ise vatandaşlar, fiziki altın birikimlerini, sisteme dahil banka şube ve banka anlaşmalı kuyumcuları üzerinden, banka hesaplarına aktaracaklar.

Söz konusu sisteme dahil bankalar ise şöyle; Albaraka, Akbank, Anadolu Banka, DenizBank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans, TEB, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi ve Ziraat Katılım.





