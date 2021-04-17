Bakan Mustafa Varank yerli aşı oldu

TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan klinik denemelerinin Faz 1 aşamasına gönüllü olan Bakan Varank'a akşam saatlerinde Ankara Onkoloji Hastanesi'nde ilk doz aşı vuruldu.

Aşı olan Bakan Varank, şunları söyledi:

"VLP aşısı dünyada inovatif kabul edilen bir aşı türü. Bu aşı adayımız virüsün 4 proteinini de dikkate alarak tasarlanmış bir aşı adayı. Çok inovatif bir aşı adayı olduğuna inanıyoruz.

"Faz-1 gönüllüsü olmak oldukça önemli. Türkiye'de faz-1 çalışması aşıda çok fazla yapılmadı.

"Aşılama vaktiniz geldiyse, aşıya adaysanız Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı aşıları yaptırın. Yerli aşıda gönüllü olmak istiyorsanız da çekinmeyin.

"Bu aşının sadece Türkiye'ye değil, tüm insanlığa faydası olsun istiyoruz.

"Virüs benzeri parçacıklar teknolojisi çok inovatif bir teknoloji olduğu için yeni mutasyonlar için de dizaynı çok çabuk değiştirebiliyor. Hocamız İngiliz mutasyonu için VLP aşısının ikinci tasarımını yaptılar.

"İnşallah faz-2'ye geçildiğinde mayıs ayında, İngiliz mutasyonuna karşı olan tasarım faz-2'de denenmiş olacak. Diğer mutasyonlar için de çok çabuk şekilde yeni bir tür geliştirmek mümkün."